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27 апреля 2020, понедельник, 11:19 123
Азия 2020-04-27T11:19:01+03:00
Українські Новини
Число заразившихся COVID-19 в Пакистане превысило 13 тыс человек

Число заразившихся COVID-19 в Пакистане превысило 13 тыс человек

Ирина Дорофейчук
Медицина, Пакистан, Пандемия, Коронавирус, Covid-19
COVID-19 в Пакистане. Фото: thekashmirimages.com
COVID-19 в Пакистане. Фото: thekashmirimages.com

По данным Национального командно-операционного центра (НКОЦ), по всему Пакистану коронавирусом COVID-19 инфицировано 13328 человек. Об этом сообщает информационное агентство DND.

Общее число погибших от пандемического вируса в Исламской Республике Пакистан составило 281 пациентов. При этом, по информации местных властей, наибольший уровень смертности зарегистрирован в северо-западной пограничной провинции Хайбер-Пахтунхва

В то же время врачам удалось вылечить более 3 тыс пациентов.

Данные НКОЦ показали, что на сегодняшний день в стране было проведено 150 756 тестов для диагностики вируса. Наибольшее количество случаев коронавируса установлено в Пенджабе, где 5,4 тыс человек получили положительный результат.

В южной провинции Синд на сегодняшний день зарегистрировано 4615 случаев заболевания, 872 пациента выздоровели и 81 человек погиб.

За последние сутки число случаев COVID-19 в столичном регионе Исламабада возросло до 245. 29 пациентов уже выздоровели, а 3 погибли.

Как информировали Українські Новини, по состоянию на утро 27 апреля, в нашей стране количество случаев коронавируса достигло 9 009. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

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