Какой будет погода на майские праздники: народный синоптик предупредил об аномальной жаре

Аномальная жара идет в Украину на майские. Фото: grodno.greenbelarus.info

Аномальная жара идет в Украину на майские. Фото: grodno.greenbelarus.info

После холодного апреля и его предполагаемого дождливого завершения, начало мая будет аномально жарким, однако на День победы Украину накроют дожди.

Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань в комментарии "Комсомольской правде в Украине".

"Вероятно, май в этом году принесет долгожданные дожди. Это хорошая новость. Плохая - они могут прийтись на один из майских праздников, а именно – День победы и сопутствующие ему длинные выходные. Зато на 1-2 мая будет сухо и тепло", – поделился он.

По расчетам Горбаня, несмотря на прохладную погоду в конце апреля, май станет аномально жарким. Уже в первых числах месяца воздух уверенно прогреется до 16-20 градусов.

Прогноз погоды в Украине в мае от народного синоптика.

Ближе к 9 мая, говорит синоптик, в Украину придут ливни и грозы, которые продлятся около недели. Затем температура воздуха повысится, и дождей после этого не предвидится до конца месяца. А закончится он досрочным летом.

Горбань прогнозирует сухую и жаркую погоду на последнюю неделю мая с температурой 28-32 градусов.

При этом прогноз сайта Gismeteo существенно отличается. В частности, в Киеве дождь прогнозируют 1 мая. А в период 7- 9 мая ожидается дождливая погода.

Прогноз погоды на майские праздники в Киеве от Гисметео.

А согласно прогнозу от Метеопрога, дожди в Киеве будут идти 8 мая.

Прогноз погоды от Метеопрога в Киеве на 2 недели.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.