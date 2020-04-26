Подо Львовом дотла сгорел автомобиль Минобороны. Один военный погиб, еще один ранен

1 военнослужащий погиб и 1 пострадал вследствие пожара военного автомобиля в Судовой Вишне Львовской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в воскресенье, 26 апреля, в 2:45 на диспетчерский пункт "службы 101" поступило сообщение о пожаре в городе Судовая Вишня по ул. Станционная во Львовской области на грузовой платформе железнодорожного вокзала "Судовая Вишня" в грузовом автомобиле "ЗИЛ 131", который принадлежит Министерству обороны.

"На место пожара было направлено отделение 56-го пожарно-спасательного поста и 26-й пожарной части г. Мостиска. Прибыв на место возгорания, весь автомобиль был в огне, на месте пожара пострадал мужчина 1967 года, который получил 60% ожоги тела, туловища, лица и рук 2-3 степени. Погасив очаг огня, был найден еще один мужчина в середине автомобиле, медики констатировали у него смерть", - сказано в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 3:24.

Автомобиль был уничтожен огнем, однако удалось спасти от возгорания 2 соседних автомобиля.

К тушению пожара были привлечены 6 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Причины возгорания устанавливаются правоохранителями.

В то же время 53-я отдельная механизированная бригада в социальной сети Facebook сообщила, что погиб военнослужащий - старший солдат Юрий Горбик, еще один военный, чье имя не указывается, госпитализирован.

Как сообщали Українськi Новини, командира воинской части могут лишить свободы на 10 лет за смерть АТОшника.