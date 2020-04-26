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26 апреля 2020, воскресенье, 21:53 157
Происшествия 2020-04-26T21:55:18+03:00
Українські Новини
Подо Львовом дотла сгорел автомобиль Минобороны. Один военный погиб, еще один ранен

Подо Львовом дотла сгорел автомобиль Минобороны. Один военный погиб, еще один ранен

Надежда Комендантова
Пожар, Минобороны, Гибель, смерть военного, Пожар в атомобиле
Авто Минобороны сгорело. Фото: ГосЧС
Авто Минобороны сгорело. Фото: ГосЧС

1 военнослужащий погиб и 1 пострадал вследствие пожара военного автомобиля в Судовой Вишне Львовской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в воскресенье, 26 апреля, в 2:45 на диспетчерский пункт "службы 101" поступило сообщение о пожаре в городе Судовая Вишня по ул. Станционная во Львовской области на грузовой платформе железнодорожного вокзала "Судовая Вишня" в грузовом автомобиле "ЗИЛ 131", который принадлежит Министерству обороны.

"На место пожара было направлено отделение 56-го пожарно-спасательного поста и 26-й пожарной части г. Мостиска. Прибыв на место возгорания, весь автомобиль был в огне, на месте пожара пострадал мужчина 1967 года, который получил 60% ожоги тела, туловища, лица и рук 2-3 степени. Погасив очаг огня, был найден еще один мужчина в середине автомобиле, медики констатировали у него смерть", - сказано в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 3:24.

Автомобиль был уничтожен огнем, однако удалось спасти от возгорания 2 соседних автомобиля.

К тушению пожара были привлечены 6 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Причины возгорания устанавливаются правоохранителями.

В то же время 53-я отдельная механизированная бригада в социальной сети Facebook сообщила, что погиб военнослужащий - старший солдат Юрий Горбик, еще один военный, чье имя не указывается, госпитализирован.

Как сообщали Українськi Новини, командира воинской части могут лишить свободы на 10 лет за смерть АТОшника.

 

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