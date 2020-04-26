Мощный циклон Walli несет дождь, снег и холод до -3: погода резко испортится

Циклон по имени Walli в воскресенье 26 апреля сдвинется в восточном направлении.Он и его атмосферные фронты обусловят ночью сильные дожди на севере Украины, во многих центральных областях, а также полоса осадков дойдет до Одесской области.

Об этом синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По ее словам днем ​​в воскресенье дожди, местами с грозами, наиболее вероятны в Сумской, Полтавской, Харьковской, местами в Луганской, Донецкой областях, а также иногда незначительные дожди пройдут в западной части Украины. А в Карпатах даже возможен мокрый снег.

На остальной территории Украины без существенных осадков.

Ветер поменяется на северо-западный, что свидетельствует о похолодании.

"Порывы ветра будут сильными, осторожно!, - предупредила синоптик.

Температура воздуха в воскресенье снизится до + 11 + 15 градусов, немного теплее будет на Юге и Востоке, до + 15 + 19 градусов.

В то же время, в ночь на понедельник в Украине, кроме юга и востока, вероятны заморозки 0-3 градуса.

В Киеве ближайшей ночью ожидаются дожди, днем ​​26 апреля будет сухая погода. Ветер сменится на северо-западный, вероятные сильные порывы. Температура воздуха снизится в столице днем ​​до +12 градусов.

"Дождь, пришел с циклоном, помогает потушить пожары в зоне, и эта помощь от природы внушает какой-то, хоть и слабый, но все же оптимизм", - резюмировала Диденко.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.