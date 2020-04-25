Мэра Покрова на Днепропетровщине подозревают в хищении более миллиона бюджетных денег

Правоохранители сообщили мэру Покрова Александру Шаповалу о подозрении в хищении более 1 млн бюджетных средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Средства выделялись на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учебных заведений города. Городскому голове, руководителю и работнику управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства исполнительного комитета городского совета, а также двум гражданским лицам сообщено о подозрении", - сказано в нем.

Отмечается, что правоохранители разоблачили группу должностных лиц городского совета, которые наладили "схему" хищения бюджетных средств при проведении ремонтных работ.

В частности, правоохранители собрали доказательства причастности к противоправной деятельности мэра, руководителя и главного специалиста управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства исполнительного комитета одного из городских советов области.

Установлено, что подконтрольными коммерческими структурами заключались договоры на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учебных заведений города.

В дальнейшем должностные лица утверждали своей подписью документы, в которые заранее вносили недостоверные сведения относительно объемов и качества выполненных работ.

Эти документы были основанием для перечисления средств на счета коммерческих структур.

Легализовали полученные средства через общества с признаками фиктивности.

В настоящее время установлено, что в результате противоправной деятельности нанесен ущерб на сумму свыше 1,3 миллиона гривен.

Кроме того, были установлены факты получения должностными лицами городского совета "откатов" за перечисление бюджетных средств за выполненные работы.

В пятницу, 24 апреля, городскому голове, двум должностным лицам городского совета и двум физическим лицам сообщено о подозрении сразу по ч. 3 ст. 27 (виды соучастников), 3 ст. 28 ч. (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Проводится более 30 санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых, в их транспортных средствах и у других лиц, задействованных в преступной схеме.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

При этом мэр Днипра Борис Филатов в социальной сети Facebook написал, что речь идет о Шаповале.

Кроме того, он написал, что мэра Покрова арестовали, в сообщении полиции таких данных не было.

"Вчера так называемые "правоохранители" бросили за решётку мэра города Покров Александра Шаповала и его подчинённых. Якобы те создали "преступную группу". Но не учли того обстоятельства, что уже несколько лет город Покров Днепропетровской области занимает первое место по стране в рейтинге прозрачности власти: от госзакупок до внедрения электронных реестров. Покров и его мэр уверенно обходит таких лидеров местного самоуправления в Украине, как Винница, Львов и Мариуполь", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее адвокаты мэрии Днипра, а также мэра города Бориса Филатова обвиняли управление Службы безопасности Украины в Днепропетровской области в подрыве авторитета местных органов власти и дестабилизации ситуации в регионе.

Президент Владимир Зеленский договорился с мэром Днипра Борисом Филатовым о том, что мэр подаст в отставку в случае срыва срока открытия Нового моста после реконструкции 14 сентября 2019 года. 7 сентября Днипро досрочно открыл Новый мост после реконструкции.