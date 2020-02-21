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21 февраля 2020, пятница, 12:17 159
Политика 2020-02-21T12:18:07+02:00
Українські Новини
Адвокаты Филатова обвиняют местное СБУ в подрыве авторитета мэрии и дестабилизации ситуации в регионе

Адвокаты Филатова обвиняют местное СБУ в подрыве авторитета мэрии и дестабилизации ситуации в регионе

Ольга Фандорина
Днипро, СБУ, Адвокаты, Борис Филатов
Филатов. Фото: Borys Filatov/Facebook
Филатов. Фото: Borys Filatov/Facebook

Адвокаты мэрии Днипра, а также мэра города Бориса Филатова обвиняют Управление СБУ в Днепропетровской области в подрыве авторитета местных органов власти и дестабилизации ситуации в регионе.

Об этом они сообщили на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

По словам адвоката Алексея Шевчука, СБУ начала распространять дезинформацию о коррупированности органов власти Днипра.

Он уверен, что руководство СБУ не владеет ситуацией, которая сложилась в регионе.

"За последние две недели СБУ в регионе обнародовала информацию о завладении должностными лицами Днепровского горсовета госсредствами и разворовывании бюджета в Днипре. Полноценная проверка не проводится. Это наносит вред деловой репутации и отпугивает инвесторов в регионе.

Мы собираем информацию о привлечении к ответственности должностных лиц У СБУ в Днепропетровской области. Органы местного самоуправления и мэр лично будут подавать иски к СБУ в регионе", - сказал он.

Он обвинил главу пресс-службы СБУ Днипра в некомпетентности.

Другой адвокат Константин Глоба считает, что своими действиями СБУ Днепропетровской области наносит вред авторитету местной власти.

"Недавно СБУ обнародовала информацию о том, что должностные лица мэрии Днепра присвоили денежные средства. При этом, никому не сообщено о подозрении, никто не вызван на допрос. Кроме заявления ничего нет. Сам этот факт свидетельствует о безосновательности обнародованной информации",- сообщил адвокат.

Он отметил, что СБУ действительно провела обыск в одном из департаментов, но это не имеет отношения к мэрии Днепра.

Также он добавил, что были изъяты документы, однако вскоре возвращены, как такие, которые не интересуют СБУ.

По его мнению, это говорит о безосновательности заявлений СБУ.

"Своими действиями СБУ наносит урон Днипровскому горсовету, распространяя недостоверную информацию. Эта информация дестабилизирует ситуацию в регионе. Можно говорить о том, что публикации СБУ подрывают авторитет местных органов и дестабилизируют ситуацию в регионе", - уверен он.

Адвокаты заказали проведение лингвистических экспертиз в связи с публикациями СБУ о местной власти Днипра.

Адвокат Юлия Белова сообщила, что защита намерена подать судебные иски о защите деловой репутации мэрии Днипра и опровержении обнародованной информации.

Президент Владимир Зеленский договорился с мэром Днипра Борисом Филатовым о том, что мэр подаст в отставку в случае срыва срока открытия Нового моста после реконструкции 14 сентября 2019 года. 7 сентября Днипро досрочно открыл Новый мост после реконструкции.

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