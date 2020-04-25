подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.85 29.5
˟
  • Новости
  • Политика
  • От разговоров о выходе из карантина власти нужно переходить к действиям, — Бойко
25 апреля 2020, суббота, 17:05 11
Политика 2020-04-25T17:06:42+03:00
Українські Новини
От разговоров о выходе из карантина власти нужно переходить к действиям, — Бойко

От разговоров о выходе из карантина власти нужно переходить к действиям, — Бойко

Валерия Драгомирова
Карантин, Бойко Юрий, Выход из карантина
Юрий Бойко. Фото: пресс-служба ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: пресс-служба ОПЗЖ

Власти нужно от слов переходить к конкретным действиям. Так, по поводу выхода Украины из карантина высказался сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам, передает пресс-служба партии.

Большинство решений, которые сегодня принимает власть, не имеют никакого отношения к спасению страны и защите людей. Врачи все так же без средств защиты, аудит больниц – не проведен, второй этап медреформы не остановлен, что планируется делать для поддержки бизнеса и граждан – неизвестно.

"Правительство много говорит о том, когда могут быть ослаблены карантинные меры. На деле же нет ни одного конкретного решения о том, как планируется поддержать людей, промышленность, экономику в целом при выходе из карантина. Они всё время опаздывали с решениями до наступления эпидемии и сейчас демонстрируют полное непонимание и неготовность, что делать и как выходить людям и стране из карантина. Нужны конкретные действия, а не слайды и пустые разговоры", – отметил Юрий Бойко.

Народный депутат подчеркнул, что эти решения должны быть быстрые и конкретные.

"Люди ждут от нас, от политиков, от сегодняшней власти, ответов: как страна будет выходить из карантина, чтобы начать полноценную деятельность, какая помощь будет оказана людям, в том числе и финансовая, предпринимателям, промышленности, бюджетным организациям, медикам, учителям. А когда на помощь по безработице выделяется 7 млрд гривен, а на обслуживание долгов – 144 млрд, то, конечно, мы категорически против этого и считаем, что это унижение своей страны. Нужно поменять местами: 7 млрд – на долги, а 144 млрд – на людей, на малый и средний бизнес, на всех тех, кто сегодня требует поддержки", – акцентировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Ранее Українські Новини писали, когда начнется первый этап плана Шмыгаля по выходу из карантина и что разрешат.

Больше новостей о: Карантин Бойко Юрий Выход из карантина

В Киеве за сутки 37 новых случаев коронавируса. В каком районе больше всего заражений
Когда начнется первый этап плана Шмыгаля по выходу из карантина и что разрешат
Новости
От разговоров о выходе из карантина власти нужно переходить к действиям, — Бойко 17:05
Выход из карантина. Что разрешат на третьем этапе 16:47 Инфографика
Министр юстиции назвал пожизненно заключенных интеллигентами и готов брать их на работу 15:11
В Вооруженных силах уже 57 больных коронавирусом, — Минобороны 14:44
Херсонская область закрывает три населенных пункта из-за новых случаев коронавируса 14:17
больше новостей
Пенсии в мае повысят не всем: кому "светит" индексация и как изменятся выплаты 05:30
Пенсионный фонд начал платить "Вовыну тысячу", Нефедову выплатили сразу 194 07:00 Новости дня
Повлияет ли выплата "коронавирусной" тысячи на расчет субсидий. Решение Кабмина 05:30
В апреле выплаты могут получить не все. Пенсионеров предупредили о возможной задержке 05:45
Жара и солнечный свет убьют коронавирус летом, – Белый дом 10:19
больше новостей
Медработники Одесского онкодиспансера пожаловались на мужа Дубининой Лукьянчука в Минздрав: вымогает деньги у пациентов 19:03 Документ
Денис Колесник носит часы Hublot. Фото: Страна
Муж генпрокурора Венедиктовой носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен 17:58
В Житомирской области вспыхнул новый масштабный лесной пожар 19:57
Донецк переименовали в Сталино. Глава боевиков Пушилин подписал соответствующий указ 10:54
Цены на электроэнергию могут подскочить из-за ограничения мощности энергоблоков АЭС, - "Энергоатом" 19:44
больше новостей
За сутки почти полтысячи новых случаев коронавируса. В Украине уже более 8 тыс. заболевших
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok