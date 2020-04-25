От разговоров о выходе из карантина власти нужно переходить к действиям, — Бойко

Власти нужно от слов переходить к конкретным действиям. Так, по поводу выхода Украины из карантина высказался сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам, передает пресс-служба партии.

Большинство решений, которые сегодня принимает власть, не имеют никакого отношения к спасению страны и защите людей. Врачи все так же без средств защиты, аудит больниц – не проведен, второй этап медреформы не остановлен, что планируется делать для поддержки бизнеса и граждан – неизвестно.

"Правительство много говорит о том, когда могут быть ослаблены карантинные меры. На деле же нет ни одного конкретного решения о том, как планируется поддержать людей, промышленность, экономику в целом при выходе из карантина. Они всё время опаздывали с решениями до наступления эпидемии и сейчас демонстрируют полное непонимание и неготовность, что делать и как выходить людям и стране из карантина. Нужны конкретные действия, а не слайды и пустые разговоры", – отметил Юрий Бойко.

Народный депутат подчеркнул, что эти решения должны быть быстрые и конкретные.

"Люди ждут от нас, от политиков, от сегодняшней власти, ответов: как страна будет выходить из карантина, чтобы начать полноценную деятельность, какая помощь будет оказана людям, в том числе и финансовая, предпринимателям, промышленности, бюджетным организациям, медикам, учителям. А когда на помощь по безработице выделяется 7 млрд гривен, а на обслуживание долгов – 144 млрд, то, конечно, мы категорически против этого и считаем, что это унижение своей страны. Нужно поменять местами: 7 млрд – на долги, а 144 млрд – на людей, на малый и средний бизнес, на всех тех, кто сегодня требует поддержки", – акцентировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.



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