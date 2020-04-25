Сегодня отмечается День дочери. Поздравления в картинках

В последние годы в Украине набирает популярность новый неофициальный праздник – День дочери. Считается, что День дочери отмечается 25 апреля. Этот день может стать отличным поводом, чтобы напомнить девочкам и девушкам об их особой важности и роли в семье. Українські Новини собрали поздравления в картинках.





Дочка - самый лучший подарок судьбы. Картинка: pinterest

C Днем дочери. Картинка: pinterest

Поздравление С Днем дочери. Картинка: pinterest

25 апреля отмечается День дочери. Картинка: pinterest

Будь счастлива каждую секунду. Картинка: pinterest





Как сообщали Українські Новини, украинцев ждет несколько длинных уикендов в мае. В последний месяц весны выходными днями будут: 1-3, 9-11, 16-17, 23-24 и 30-31 мая.



Кроме того, народный синоптик предупредил об аномальной жаре на майские праздники. По расчетам Горбаня, несмотря на прохладную погоду в конце апреля, май станет аномально жарким. Уже в первых числах месяца воздух уверенно прогреется до 16-20 градусов.



Он также прогнозирует сухую и жаркую погоду на последнюю неделю мая с температурой 28-32 градусов.