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25 апреля 2020, суббота, 15:41 494
Lifestyle 2020-04-25T15:41:01+03:00
Українські Новини
Сегодня отмечается День дочери. Поздравления в картинках

Сегодня отмечается День дочери. Поздравления в картинках

Валерия Драгомирова
Дочь, Поздравления, День дочери
День дочери. Фото: pixabay
День дочери. Фото: pixabay

В последние годы в Украине набирает популярность новый неофициальный праздник – День дочери. Считается, что День дочери отмечается 25 апреля. Этот день может стать отличным поводом, чтобы напомнить девочкам и девушкам об их особой важности и роли в семье. Українські Новини собрали поздравления в картинках.


Дочка - самый лучший подарок судьбы. Картинка: pinterestДочка - самый лучший подарок судьбы. Картинка: pinterest

C Днем дочери. Картинка: pinterestC Днем дочери. Картинка: pinterest

Поздравление с Днем дочери. Картинка: pinterestПоздравление С Днем дочери. Картинка: pinterest

25 апреля отмечается День дочери. Картинка: pinterest25 апреля отмечается День дочери. Картинка: pinterest

Будь счастлива каждую секунду. Картинка: pinterestБудь счастлива каждую секунду. Картинка: pinterest



Как сообщали Українські Новини, украинцев ждет несколько длинных уикендов в мае. В последний месяц весны выходными днями будут: 1-3, 9-11, 16-17, 23-24 и 30-31 мая.        

Кроме того, народный синоптик предупредил об аномальной жаре на майские праздники. По расчетам Горбаня, несмотря на прохладную погоду в конце апреля, май станет аномально жарким. Уже в первых числах месяца воздух уверенно прогреется до 16-20 градусов.

Он также прогнозирует сухую и жаркую погоду на последнюю неделю мая с температурой 28-32 градусов.

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