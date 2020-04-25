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25 апреля 2020, суббота, 06:40 1117 Документ
Кабмин 2020-04-25T06:40:01+03:00
Українські Новини
Зарплата за неполный месяц экс-министра здравоохранения, который ушел в разгар эпидемии, составила 43 тыс. грн

Зарплата за неполный месяц экс-министра здравоохранения, который ушел в разгар эпидемии, составила 43 тыс. грн

Кира Молчанова
Кабмин, Министерство здравоохранения Украины, Зарплата чиновников, Илья Емец
Илья Емец. Фото: facebook.com/moz.ukr
Илья Емец. Фото: facebook.com/moz.ukr

Заработная плата бывшего министра здравоохранения Ильи Емца, который ушел с должности в самый разгар эпидемии коронавируса, за март составила 43 тыс. гривен, его заместителей - от 21 тыс. до 52 тыс. гривен, государственного секретаря - 105 тыс. гривен.

 Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос Українських Новин.

 Сумма средств, начисленная Емцу в марте, составила 43 390 гривен, из которых должностной оклад за 17 рабочих дней составил 43 390 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Андрея Семиволоса составила 32 308 гривен, заместителей Ирины Микичак - 20 697 гривен, Ирины Шевченко - 25 770 гривен, Дмитрия Луфера - 25 770 гривен, Дмитрия Коваля - 23 608 гривен, Виктора Ляшко - 52 052 гривны, госсекретаря Инны Солодкой - 105 140 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, отправленный в отставку экс-глава Минздрава Илья Емец прокомментировал свое увольнение и обвинил в этом влияние Ульяны Супрун.

Ранее увольнение министра Илли Емца рассматривалось без обсуждения и его речи. Емец был назначен на должность 4 марта.

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