Самоизолированных в Киеве будут контролироваль через Telegram-бот

Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19 Киевской городской государственной администрации (КГГА) запустил Telegram-бот для дистанционного контроля за соблюдением киевлянами режима самоизоляции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"Самоизолированные должны придерживаться выбранного режима. Однако вряд ли кому-то интересны регулярные визиты проверяющих в места их жительства. Отныне контроль можно осуществлять дистанционно. Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом нахождения опрашиваемого", - сказано в сообщении.

Фото КГГА

Также подчеркивается, что такие сообщения будут приходить несколько раз в день.

В случае, если опрашиваемый находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или игнорирует сообщение - к нему отправляют уполномоченных лиц.

В случае подтверждения факта нарушения режима самоизоляции будет составляться протокол об административном правонарушении и налагаться штраф в размере 17 тыс. гривен.

Отмечается, что Telegram-бот легко установить на телефон и легко удалить после завершения карантина.

Как сообщали Українськi Новини, В Киеве количество случаев коронавируса увеличилось до 1122 человек.

Полиция столицы составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции, в то время.