За год президентства Зеленский не нашел времени, чтобы назначить 100 глав районов

98 районных государственных администраций в разных регионах страны на середину апреля оставались без своих руководителей. Такое заключение можно сделать из ответа на информационный запрос редакции Українських Новин в Офис Президента Украины.

"В данное время установлено 484 должности глав районных государственных администраций, из них 9 – на временно оккупированных территориях. Вакантными остаются 98 должностей глав районных государственных администраций", - отмечается в официальном ответе из Офиса Главы государства.

При этом, в письме отмечено, что за время руководства страной Владимиром Зеленским было назначено 348 руководителей райгосадминистраций.

В то же время, как констатируется в документе, на своих постах "продолжают трудится 29 глав районных государственных администраций, назначенных предыдущим Президентом Украины".

Как информировали Українські Новини, 12 августа минувшего года Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил 4 глав РГА в Донецкой области и 11 председателей районных государственных администраций во Львовской области. Все они были освобождены от своих должностей в связи с окончанием срока полномочий Президента, который их назначал.