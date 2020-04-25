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25 апреля 2020, суббота, 06:17 405 Документ
Президент 2020-04-25T06:17:01+03:00
Українські Новини
За год президентства Зеленский не нашел времени, чтобы назначить 100 глав районов

За год президентства Зеленский не нашел времени, чтобы назначить 100 глав районов

Татьяна Зотова
Президент, Назначение, Указ, Райгосадминистрация, Офис Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

98 районных государственных администраций в разных регионах страны на середину апреля оставались без своих руководителей. Такое заключение можно сделать из ответа на информационный запрос редакции Українських Новин в Офис Президента Украины.

"В данное время установлено 484 должности глав районных государственных администраций, из них 9 – на временно оккупированных территориях. Вакантными остаются 98 должностей глав районных государственных администраций", - отмечается в официальном ответе из Офиса Главы государства.

При этом, в письме отмечено, что за время руководства страной Владимиром Зеленским было назначено 348 руководителей райгосадминистраций.

В то же время, как констатируется в документе, на своих постах "продолжают трудится 29 глав районных государственных администраций, назначенных предыдущим Президентом Украины".

Как информировали Українські Новини, 12 августа минувшего года Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил 4 глав РГА в Донецкой области и 11 председателей районных государственных администраций во Львовской области. Все они были освобождены от своих должностей в связи с окончанием срока полномочий Президента, который их назначал.

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