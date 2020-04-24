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24 апреля 2020, пятница, 11:21 309
Судебная власть 2020-04-24T11:27:26+03:00
Українські Новини
Не доказан корыстный интерес. Суд отпустил нотариуса, перепродававшего арестованные квартиры

Не доказан корыстный интерес. Суд отпустил нотариуса, перепродававшего арестованные квартиры

Анна Рудык
Ипотека, Нотариус, Злоупотребление служебным положением, Днепровский суд Киева
Суд. Фото: freеpik
Суд. Фото: freеpik

В Киеве Днепровский районный суд оправдал частного нотариуса от обвинения в злоупотреблении полномочиями в целях извлечения неправомерной выгоды. Об этом сообщает "Судовой репортер" со ссылкой на приговор от 17 апреля.

Так, сообщается, что в октябре 2016 частный нотариус Елена Стрельченко провела регистрацию права собственности на четыре квартиры, несмотря на запрет в реестре на любые действия с этим имуществом. Одна квартира еще с 2010 года арестована постановлением следователя ГПУ, а остальные три - постановлением Апелляционного суда Харьковской области от 11 февраля 2016 в деле о мошенническом завладении имуществом.

Сама нотариус вину не признала и пояснила, что к ней обратился гражданин о регистрации права собственности в соответствии с договором ипотеки. Мужчина имел необходимые для регистрации документы, в частности сообщение об обращении взыскания на предмет ипотеки. Обязательство не было выполнено и он как кредитор приобретал права собственности.

Пострадавшие подтвердили, что имели долги и квартиры были переданы в ипотеку. В то же время квартиры были арестованы по уголовному делу о завладении квартирами и земельными участками путем обмана и злоупотребления доверием граждан под предлогом заключения гражданско-правовых договоров.

В 2019 году два решения о регистрации прав собственности уже отменены в судебном порядке. Квартиры на себя пытался переоформить харьковчанин Виталий Подвезько. 

Главный специалист управления государственной регистрации Министерства юстиции в Киевской области в суде сказал, что законодательством предусмотрены исключения, когда государственный регистратор имеет право регистрировать переход права собственности при наличии обременений на недвижимое имущество. В частности, когда государственная регистрация права собственности осуществляется на основании решения суда и на основании ипотечных договоров. Специалист Минюста также сообщил, что никаких жалоб на упомянутого нотариуса не поступало.

Отмечается, что суд решил, что при наличии запрета в реестре государственный регистратор не имеет права осуществлять регистрацию пока такое отягощение не будет снято. При этом суд сослался на заключение Постановления Большой Палаты Верховного Суда от 3 апреля 2019, которое также касалось действий нотариуса Стрельченко.

Но суд считает, что в действиях нотариуса не было состава преступления. По мнению суда, ни корыстный мотив, ни специальная цель в судебном заседании доказаны не были. В частности, прокурор доказывал приобретения права собственности на указанные квартиры как цель получения неправомерной выгоды для другого лица.

Все пострадавшие подтвердили наличие долговых обязательств и заключения ипотечных договоров. А, следовательно, не доказано последствия в виде вреда охраняемым законом интересам отдельных граждан. Тем более, закон предусматривает, что решение о регистрации права собственности ипотекодержателя на недвижимое имущество, являющееся предметом ипотеки, может быть обжаловано ипотекодателем в суде. Таким образом, суд предполагает, что отсутствие последствий в виде ущерба может свидетельствовать об административном или дисциплинарном проступке в действиях нотариуса.

Оправдательный приговор приняла судья Днепровского суда Киева Мария Сазонова.

Как сообщали Українські Новини, киевский нотариус подделывал судебные постановления и снимал аресты со зданий.

Тем временем Кабмин намерен предложить Раде разрешить нотариусам женить и разводить людей.

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