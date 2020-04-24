Не доказан корыстный интерес. Суд отпустил нотариуса, перепродававшего арестованные квартиры

В Киеве Днепровский районный суд оправдал частного нотариуса от обвинения в злоупотреблении полномочиями в целях извлечения неправомерной выгоды. Об этом сообщает "Судовой репортер" со ссылкой на приговор от 17 апреля.

Так, сообщается, что в октябре 2016 частный нотариус Елена Стрельченко провела регистрацию права собственности на четыре квартиры, несмотря на запрет в реестре на любые действия с этим имуществом. Одна квартира еще с 2010 года арестована постановлением следователя ГПУ, а остальные три - постановлением Апелляционного суда Харьковской области от 11 февраля 2016 в деле о мошенническом завладении имуществом.

Сама нотариус вину не признала и пояснила, что к ней обратился гражданин о регистрации права собственности в соответствии с договором ипотеки. Мужчина имел необходимые для регистрации документы, в частности сообщение об обращении взыскания на предмет ипотеки. Обязательство не было выполнено и он как кредитор приобретал права собственности.

Пострадавшие подтвердили, что имели долги и квартиры были переданы в ипотеку. В то же время квартиры были арестованы по уголовному делу о завладении квартирами и земельными участками путем обмана и злоупотребления доверием граждан под предлогом заключения гражданско-правовых договоров.

В 2019 году два решения о регистрации прав собственности уже отменены в судебном порядке. Квартиры на себя пытался переоформить харьковчанин Виталий Подвезько.

Главный специалист управления государственной регистрации Министерства юстиции в Киевской области в суде сказал, что законодательством предусмотрены исключения, когда государственный регистратор имеет право регистрировать переход права собственности при наличии обременений на недвижимое имущество. В частности, когда государственная регистрация права собственности осуществляется на основании решения суда и на основании ипотечных договоров. Специалист Минюста также сообщил, что никаких жалоб на упомянутого нотариуса не поступало.

Отмечается, что суд решил, что при наличии запрета в реестре государственный регистратор не имеет права осуществлять регистрацию пока такое отягощение не будет снято. При этом суд сослался на заключение Постановления Большой Палаты Верховного Суда от 3 апреля 2019, которое также касалось действий нотариуса Стрельченко.

Но суд считает, что в действиях нотариуса не было состава преступления. По мнению суда, ни корыстный мотив, ни специальная цель в судебном заседании доказаны не были. В частности, прокурор доказывал приобретения права собственности на указанные квартиры как цель получения неправомерной выгоды для другого лица.

Все пострадавшие подтвердили наличие долговых обязательств и заключения ипотечных договоров. А, следовательно, не доказано последствия в виде вреда охраняемым законом интересам отдельных граждан. Тем более, закон предусматривает, что решение о регистрации права собственности ипотекодержателя на недвижимое имущество, являющееся предметом ипотеки, может быть обжаловано ипотекодателем в суде. Таким образом, суд предполагает, что отсутствие последствий в виде ущерба может свидетельствовать об административном или дисциплинарном проступке в действиях нотариуса.

Оправдательный приговор приняла судья Днепровского суда Киева Мария Сазонова.

Как сообщали Українські Новини, киевский нотариус подделывал судебные постановления и снимал аресты со зданий.

Тем временем Кабмин намерен предложить Раде разрешить нотариусам женить и разводить людей.