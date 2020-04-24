підписатися на розсилку
26.85 27.25
28.9 29.5
˟
24 квітня 2020, пʼятниця, 09:41 370
Силові структури 2020-04-24T11:30:04+03:00
Українські Новини
ДФС рекомендує під час карантину проводити досудові розслідування переважно дистанційно, - Солодченко

ДФС рекомендує під час карантину проводити досудові розслідування переважно дистанційно, - Солодченко

Тетяна Зотова
Карантин, Розслідування, кримінал, Коронавірус, Солодченко, ДФСУ, Фіскали
Сергій Солодченко Фото: ГФС
Сергій Солодченко Фото: ГФС

Державна фіскальна служба України рекомендує вести досудові розслідування дистанційно та проводити опитування осіб у режимі відео-або телефонної конференції, щоб мінімізувати поширення COVID-19. Про це заявив виконуючий обов'язки голови ДФС Сергій Солодченко на офіційному сайті служби.

"Тимчасово, на період дії карантину, регіональним слідчим підрозділам пропонується у своїй практичній діяльності більш широко використовувати можливості, що надаються Кримінальним процесуальним кодексом України. Слідчий, з метою забезпечення оперативності кримінального провадження, має право провести опитування особи у режимі відео-або телефонної конференції. Після чого складається рапорт з викладенням з'ясованих обставин. Після завершення карантину, при необхідності, така особа буде допитанийпро згідно з вимогами кримінального процесу", - повідомив в. о. голови ГФС Сергій Солодченко.

Він також зазначив, що учасники кримінальних проваджень, що перебувають у територіально віддалених від органу досудового розслідування місцях, можуть передавати свої показання у формі нотаріально завірених заяв. Однак, після карантину така заява має бути підтверджено допитом.

Крім цього, для мінімізації особистих контактів в. о. голови ГФС запропонував слідчим під час процесуальних дій використовувати електронні версії документів.

"За умови, що це не зашкодить досудовомуу розслідування і за згодою його учасників, рекомендуємо здійснювати обмін електронними версіями документів. При цьому перелік і опис таких документів погоджувати в телефонному режимі, а зустрічі учасників проводити тільки при підписанні вже готового протоколу", - відзначив Солодченко.

Він також підкреслив, що Верховна Рада України прийняла відповідний закон України №558-ІХ від 13.04.2020, який дозволяє слідчим суддям виконувати свою роботу дистанційно, в режимі відеоконференції.

"Отже, на період введення обмежувальних карантинних заходів, цей закон дозволяє органу досудового розслідування самостійно ініціювати перед судом дистанційне розгляд відповідних клопотань", - підсумував глава ДФС.

Більше новин про: Карантин Розслідування кримінал Коронавірус Солодченко ДФСУ Фіскали

У Державній фіскальній службі зменшилась кількість...
Поліція Києва визначила найкримінальніший район ст...
САП відкрила справу на брата Єрмака за можливу тор...
Відкрити парки і перукарні. У МОЗ розповіли, як хо...
По тисячі гривень допомоги 7 млн українців отримають до суботи, - Мінсоцполітики
Коронавірус у світі зафіксували у 2,7 млн осіб. Дані на 24 квітня
Новини
"П'ятирічна боротьба із репресивною машиною": Буча відстояла право на свої межі, - Федорук 11:19
Подовжений карантин пройде без послаблень. Музеї і бібліотеки відкривати не будуть 11:00
Баканов попередив Разумкова про загрозу енергобезпеки через "зеленого" тарифу 11:00
Рубль різко підскочив наприкінці тижня. Курс російської нацвалюти на 24 квітня 10:54
Донецьк перейменували в Сталіно. Глава бойовиків Пушилин підписав відповідний указ 10:54
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Шмигаль розповів, коли відкриють кордони в Україні 12:07
"Енергоатом" спочатку виклав, а потім видалив прес-релізи про ситуацію з енергоблоками АЕС 22:03
"Брехня і маніпуляція корупціонера". В "Укрлендфармінг" Бахматюка відповіли на заяви Шабуніна 11:31
Панаіотіді, яка приймала рішення на користь скандального Амірханяна, тепер блокує прийняття методології "Укравтодору", - ЗМІ 15:09
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Пожежа в лісі під Києвом. Скріншот відео PavlovskyNews
Під Києвом спалахнув ліс. Задимлення перекриває сонце 15:58
Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі зарплатню в 6,5 разів 10:40
Саакашвілі
Саакашвілі підтвердив пропозицію Зеленського стати віце-прем'єром 14:38
Зеленський упевнений у завершенні війни на Донбасі при його президентстві 16:26
більше новин
Долар подешевшав. На вихідні НБУ зміцнив гривню
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok