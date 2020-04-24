ДФС рекомендує під час карантину проводити досудові розслідування переважно дистанційно, - Солодченко

Державна фіскальна служба України рекомендує вести досудові розслідування дистанційно та проводити опитування осіб у режимі відео-або телефонної конференції, щоб мінімізувати поширення COVID-19. Про це заявив виконуючий обов'язки голови ДФС Сергій Солодченко на офіційному сайті служби.

"Тимчасово, на період дії карантину, регіональним слідчим підрозділам пропонується у своїй практичній діяльності більш широко використовувати можливості, що надаються Кримінальним процесуальним кодексом України. Слідчий, з метою забезпечення оперативності кримінального провадження, має право провести опитування особи у режимі відео-або телефонної конференції. Після чого складається рапорт з викладенням з'ясованих обставин. Після завершення карантину, при необхідності, така особа буде допитанийпро згідно з вимогами кримінального процесу", - повідомив в. о. голови ГФС Сергій Солодченко.

Він також зазначив, що учасники кримінальних проваджень, що перебувають у територіально віддалених від органу досудового розслідування місцях, можуть передавати свої показання у формі нотаріально завірених заяв. Однак, після карантину така заява має бути підтверджено допитом.

Крім цього, для мінімізації особистих контактів в. о. голови ГФС запропонував слідчим під час процесуальних дій використовувати електронні версії документів.

"За умови, що це не зашкодить досудовомуу розслідування і за згодою його учасників, рекомендуємо здійснювати обмін електронними версіями документів. При цьому перелік і опис таких документів погоджувати в телефонному режимі, а зустрічі учасників проводити тільки при підписанні вже готового протоколу", - відзначив Солодченко.

Він також підкреслив, що Верховна Рада України прийняла відповідний закон України №558-ІХ від 13.04.2020, який дозволяє слідчим суддям виконувати свою роботу дистанційно, в режимі відеоконференції.

"Отже, на період введення обмежувальних карантинних заходів, цей закон дозволяє органу досудового розслідування самостійно ініціювати перед судом дистанційне розгляд відповідних клопотань", - підсумував глава ДФС.