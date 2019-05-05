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05 мая 2019, воскресенье, 22:17 505
Общество 2019-05-05T22:18:54+03:00
Українські Новини
У мусульман начинается месяц Рамадан

У мусульман начинается месяц Рамадан

Первым днем ​​поста месяца Рамадан 1440 Хиджры будет понедельник 6 мая, а первая молитва-тарвих будет выполняться в мечетях 5 мая.

Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов.

"Астрономически появление молодого месяца Рамадан 1440 Хиджры состоится с 4 на 5 мая 2019 в 22:45 по Гринвичу (1:47 - по киевскому времени), но в этом положении месяц невозможно будет увидеть нигде в мире, в том числе и в Украине. Поэтому в этом году месяц шаабан будет насчитывать 30 дней. в воскресенье вечером 5 мая можно будет наблюдать молодой месяц невооруженным глазом на большой территории от Западной Африки и Атлантики, до побережья обеих Америк и Океании, как это указано на диаграмме", - говорится в сообщении.

Также муфтий Саид Исмагилов добавил, что сегодня, 5 мая, с наступлением ночи мусульмане Украины станут на ночные молитвы-таравих, а завтра, еще до рассвета выпьют последний стакан воды, и начнут поститься до захода солнца.

Напомним, Украина решительно осудила ракетные обстрелы Израиля из Сектора Газа, которые произошли накануне начала священного для всех мусульман месяца Рамадан.

В 2018 году в августе мусульмане отмечали праздник жертвоприношения и человеколюбия Курбан-байрам.

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