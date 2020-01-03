В Судане разбился самолет Ан-12: много погибших

Военный-транспортный самолет Ан-12 с 18 людьми на борту потерпел крушение в Судане. Об этом сообщает Reuters. Сообщается, что после взлета из аэропорта в Западном Дарфуре в Судане потерпел крушение уже через пять минут. Местные военные сообщают, что погибли все. На борту находились 7 членов экипажа и 11 гражданских лиц, в том числе четыре ребенка. Отмечается, что в Эль-Генейне, столице Западного Дарфура, недалеко от границы Судана с Чадом, в последние дни происходили смертельные столкновения между этническими группами. В связи с этим власти отправили в силовиков на место конфликта. Причина аварии выясняется. Как сообщали Українські Новини, граждане 33 стран погибли в результате авиакатастрофы в Эфиопии. Ранее в Казахстане разбился самолет с сотней людей на борту.