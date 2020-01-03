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03 января 2020, пятница, 11:25 13017
Происшествия 2020-01-03T13:00:02+02:00
Українські Новини
В Судане разбился самолет Ан-12: много погибших

В Судане разбился самолет Ан-12: много погибших

Надежда Комендантова
Авиакатастрофа, Судан, Ан-12
Авиакатастрофа в Судане. Фото: twitter.com/primenewsnig
Авиакатастрофа в Судане. Фото: twitter.com/primenewsnig

Военный-транспортный самолет Ан-12 с 18 людьми на борту потерпел крушение в Судане.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что после взлета из аэропорта в Западном Дарфуре в Судане потерпел крушение уже через пять минут. Местные военные сообщают, что погибли все.

На борту находились 7 членов экипажа и 11 гражданских лиц, в том числе четыре ребенка.

Отмечается, что в Эль-Генейне, столице Западного Дарфура, недалеко от границы Судана с Чадом, в последние дни происходили смертельные столкновения между этническими группами.

В связи с этим власти отправили в силовиков на место конфликта.

Причина аварии выясняется.

Как сообщали Українські Новини, граждане 33 стран погибли в результате авиакатастрофы в Эфиопии. 


Ранее в Казахстане разбился самолет с сотней людей на борту.

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