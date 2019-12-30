В Судане приговорили к казни 27 силовиков за убийство учителя

В Судане за убийство демонстранта во время акций протеста против правления тогдашнего президента Омара аль-Башира к смертной казни приговорили 27 силовиков.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, 27 сотрудников национальной разведывательной службы были приговорены к смертной казни за причастность к убийству учителя Ахмеда аль-Хейра, который находился под стражей за участие в акциях протеста.

По данным СМИ, протестующий был задержан силовиками конце января. В помещениях спецслужбы аль-Хейра пытали, в результате чего он умер. Родственники погибшего сообщали, что его тело было покрыто синяками. Правоохранители отвергали обвинения в убийстве, утверждая, что задержанный учитель умер от болезни.

Отмечается, что это первый случай, когда суд Судана вынес приговор за противодействие акциям протеста через более чем полгода после того, как аль-Башир был отстранен от власти.

Как сообщали Українські Новини, в Судане женщинам разрешили носить брюки и не покрывать голову. Ранее боевики Исламского государства сожгли за раз более 40 человек.