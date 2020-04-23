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23 апреля 2020, четверг, 14:30 307
Экономика 2020-04-23T14:30:08+03:00
Українські Новини
В 1-м квартале Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит" увеличили производство ильменитового концентрата на 56%

В 1-м квартале Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит" увеличили производство ильменитового концентрата на 56%

Александр Дмитриенко
Group DF, Валки-Ильменит, ильменит, Междуреченский ГОК
Добыча ильменитовой руды. Фото: пресс-служба Group DF
Добыча ильменитовой руды. Фото: пресс-служба Group DF

В 1-м квартале 2020 года по сравнению с 1-м кварталом 2019 года входящие в Group DF предприятия Междуреченский горно-обогатительный комбинат (Междуреченский ГОК) и "Валки-Ильменит" (оба - Житомирская область) увеличили производство ильменитового концентрата на 56% до 35,2 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

Также в 1-м квартале 2020 года на 19,1% выросла добыча ильменитовой руды (с 669 тыс. куб. м до 797 тыс. куб. м).

"ГОКи полностью выполнили производственные планы в 1-м квартале 2020 года. Это позволило удовлетворить заявки покупателей как на внутреннем, так и на внешних рынках. Акционер продолжает инвестировать в горнодобывающие комбинаты и это является основной причиной улучшения операционной эффективности бизнеса, роста производственных показателей и создания новых рабочих мест. Наши предприятия продолжают обогащать руду на собственной доводочной фабрике, в которую было инвестировано более 7 млн долларов. Постоянное обновление основных фондов, покупка современного оборудования позволили более эффективно управлять всем технологическим процессом и увеличивать объемы производства основной продукции", – прокомментировал председатель обществ "Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК" Сергей Косенко.

Согласно сообщению, в 1-м квартале 2020 года комбинаты были сосредоточены на выполнении своих обязательств перед украинскими потребителями – почти 60% продукции было отгружено государственному предприятию "Сумыхимпром".

Также 40% продукции было экспортировано европейским клиентам.

При этом увеличение объемов производства двумя горно-обогатительными комбинатами дало прямой социальный эффект: средняя зарплата на комбинатах выросла на 11% и составила 12,6 тыс. гривен, а рост налоговых отчислений составил 76% (в бюджеты разных уровней было уплачено 25,1 млн гривен).

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит" увеличили производство ильменитового концентрата на 7,2% до 150 тыс. тонн.

Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два действующих ГОКа (Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит") и два строящихся ГОКа - Стремигородский ГОК (Житомирская область) и Мотроновский ГОК (Днепропетровская область).

Максимальная проектная мощность Междуреченского ГОКа составляет 180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год, а "Валки-Ильменит" – 65 тыс. тонн.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.

Основатель и собственник Group DF - бизнесмен Дмитрий Фирташ.

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