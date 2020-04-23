Минцифры запустило бота, который поможет удалять интимные фото

В мессенджере Telegram появился чат-бот проекта #stop_sexтинг, который был запущен при поддержке Министерства цифровой трансформации и уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой. Об этом говорится в сообщении министерства.

Так, сообщается, что чат-бот поможет разобраться с такими вопросами:

как действовать, если просят прислать интимные фото или видео?

что делать, если отправил кому-то обнаженные фото или видео?

какие обязательные шаги, если шантажируют присланными ранее фото или видео?

как удалить нежелательные фото из Интернета?

"На эти и другие вопросы каждый найдет ответ в чат-бота @StopSextingBot в Telegram. Кроме того, функционал позволяет обратиться лично к команде # stop_sexтинг в случае дополнительных вопросов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока бот запущен в режиме тестирования.

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