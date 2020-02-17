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  • В Госпогранслужбе отчитались, сколько километров колючей проволоки и рвов протянула вдоль границы с Россией
17 февраля 2020, понедельник, 18:47 66
Политика 2020-02-17T18:47:22+02:00
Українські Новини
В Госпогранслужбе отчитались, сколько километров колючей проволоки и рвов протянула вдоль границы с Россией

В Госпогранслужбе отчитались, сколько километров колючей проволоки и рвов протянула вдоль границы с Россией

Ольга Фандорина
Госпогранслужба, Граница с Россией, Стена Яценюка, Колючая проволока
Стена Яценюка. Фото: Українське Фото
Стена Яценюка. Фото: Українське Фото

Государственная пограничная служба обустроила 60,5 км противотранспортных рвов и протянула 21,7 км колючей проволоки на границе с Россией в 2019 году.

Об этом говорится в отчете Кабинета Министров за 2019 год, передают Українськi Новини.

Кроме этого, было обустроено 67,3 км рокадных дорог, 3,7 км заграждающего забора и 34 перехода через овраги.

Также, отмечается, что в 2019 году органами Госпогранслужбы было составлено 4,3 тыс. протоколов об административных нарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пресечения государственной границы), что в 7 раз меньше, чем в 2018 году, в том числе за незаконное пересечение госконтроля были задержаны 1,3 тыс. нелегальных мигрантов.

Как сообщали Українськi Новини, Госпогранслужба заявила, что проект инженерно-технического обустройства границы с Россией (проект "Стена") будет выполнен к 2021 году.

В 2019 году планировалось потратить на это 400 млн гривен.

А тем временем, на "стену Яценюка" потратили уже больше миллиарда гривен.

Также ранее в деле о "стене Яценюка" задержали 7 фигурантов: имена подозреваемых.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подготовило ряд сообщений о подозрениях для руководителей управлений Государственной пограничной службы в связи с причастностью к хищению бюджетных средств, выделенных на проект инженерно-технического обустройства государственной границы с Россией (проект "Стена").

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