ГБР сообщило о подозрении экс-и.о. председателя ФГИ Трубарову

После того, как ранее НАБУ уличило трех человек в даче взятки 5 млн долларов главе Фонда госимущества Украины, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталию Трубарову в злоупотреблении служебным положением при принятии решений по использованию государственного имущества.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Во время следствия установлено, что чиновник использовал властные полномочия в интересах ряда коммерческих структур.

"С нарушением отечественного законодательства он принимал незаконные решения об использовании государственного имущества ГП "Государственное специализированное издательство "Высшая Школа", которое расположено в инвестиционно привлекательном месте в центре Киева", - говорится в сообщении СБУ.

Сообщается, что бывший и.о. главы фонда принимал незаконные решения в интересах заинтересованных структур, которые позволили не платить в государственный бюджет средства за фактическое использование более 1 700 квадратных метров в центре столицы.

Коммерческие структуры также обращались в Фонд государственного имущества для проведения капитальных работ, которые фактически не выполнялись для дальнейшей незаконной приватизации недвижимого имущества.

Сейчас государственное имущество находится в аварийном состоянии, ремонтные услуги не проведены, указанная в актах выполненных работ информация не соответствует действительности.

Для получения доказательной базы СБУ инициировала проведение судебно-экономические экспертизы и следственные действия, по результатам чего получено достаточно доказательств причастности бывшего и.о. председателя ФГИ к сделкам с имущественным комплексом государственного предприятия.

Следственные органы ГБР сообщили бывшему чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщали Українськi Новини, 19 сентября Верховная Рада назначила председателем ФГИ бывшего директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой акционерного общества "Укрпочта" Дмитрия Сенниченко вместо исполняющего обязанности председателя ФГИ Виталия Трубарова.