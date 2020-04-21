Ударят сильные заморозки: синоптики предупредили об угрозе урожаю

В ночные часы 22 и 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, ожидаются заморозки на поверхности почвы до −5...0 °С (первый уровень опасности).

Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Ночью 23 апреля на востоке Украины и в Сумской области будут наблюдаться заморозки и в воздухе до −5...0 °С (второй уровень опасности).

В Киеве и Киевской области 22 и 23 апреля ночью ударят заморозки на поверхности почвы до −3...0 °С.

Больше всего от заморозков весной страдает недавно высаженная на грядки рассада теплолюбивых овощей (томатов, перцев, баклажанов) и садовых цветов.

Весенние заморозки способны нанести плодовым культурам непоправимый ущерб, даже больший, чем продолжительные зимние морозы. Пока растения находятся в состоянии покоя, они способны справиться с продолжительными низкими температурами, но от внезапных весенних заморозков погибают молодые побеги, листья, почки, цветки, завязь.

Прогноз погоды на 22 апреля

Как сообщали Українські Новини, после сильных заморозков в середине апреля Украина может остаться без черешни и персика.

Тем временем, едкий дым ухудшил качество воздуха в Киеве до максимально отрицательных, выведя в украинскую столицу в рейтинге городов с самым грязным воздухом на первое место.