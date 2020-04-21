Полтава и Кременчуг получили от "Новой почты" очередную партию медоборудования

Социально ответственный украинский бизнес продолжает оказывать посильную помощь врачам, обеспечивая медучреждения необходимым для эффективного противостояния коронавирусу оборудованием.

Во вторник, 21 апреля 2020 года, в рамках корпоративной программы гуманитарной помощи "Новая почта", являющаяся ведущим оператором почтовой связи, передала медучреждениям Полтавы и Кременчуга очередную партию современного оборудования, которое изрядно облегчит борьбу со смертельно опасной инфекцией.

Городская клиническая больница № 5 Полтавы получила от "Новой почты" 10 прикроватных мониторов. Сейчас это важнейший инструмент для обеспечения стабильного состояния пациента во время его пребывания в реанимации или операционной. Он позволяет круглосуточно контролировать жизненные показатели больного: артериальное давление, частоту сердечных сокращений и дыхания, температуру тела, насыщение крови кислородом. Еще два монитора пациента и инфузионный насос (электронное устройство для контролированного дозированного внутривенного введения препаратов) доставлены медикам Центральной районной больницы Кременчуга.

"Эффективность борьбы медиков с коронавирусом зависит от наличия современного оборудования, позволяющего, с одной стороны, уменьшить физический контакт с больными, а с другой – в круглосуточном режиме контролировать состояние здоровья пациентов. Наша компания делает всё возможное, чтобы такое оборудование было в украинских больницах. Вирус не щадит никого. Здоровье каждого из нас сегодня зависит от вклада каждого в здоровье всех. Надеюсь, что совместными усилиями мы победим болезнь с минимальными потерями", – сказала соучредитель "Новой почты" Инна Поперешнюк.

Как сообщалось ранее, 15 марта 2020 года руководство "Новой почты" приняло решение о выделении на борьбу с коронавирусом 25 млн грн.

18 марта 2020 года "Новая почта" доставила Полтавской областной инфекционной больнице первую партию гуманитарной помощи. Компания закупила рентгенографические и УЗИ-аппараты, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмофереза, диагностические наборы для биохимического анализатора, мониторы пациентов полифункциональные с неинвазийным измерением гемодинамики, аппараты искусственной вентиляции легких.

26 марта 2020 года "Новая почта" передала Полтаве второй транш медицинской гуманитарной помощи. Областная инфекционная больница получила 8100 респираторов, 3502 защитных щитка, 200 десятилитровых бутылей антисептика, 158 медицинских защитных костюмов. Тогда же в 5-ю городскую клиническую больницу было доставлено 20 инфузионных насосов.