Полтава та Кременчук одержали від "Нової пошти" чергову партію медобладнання

Соціально відповідальний український бізнес продовжує надавати посильну допомогу лікарям, забезпечуючи медзаклади необхідним для ефективного протистояння коронавірусу обладнанням.

У вівторок, 21 квітня 2020 року, в межах корпоративної програми гуманітарної допомоги "Нова пошта", що є провідним оператором поштового зв'язку, передала медзакладам Полтави та Кременчука чергову партію сучасного обладнання, яке неабияк полегшить боротьбу зі смертельно небезпечною інфекцією.

Міська клінічна лікарня № 5 Полтави одержала від "Нової пошти" 10 приліжкових моніторів. Зараз це найважливіший інструмент для забезпечення стабільного стану пацієнта під час його перебування в реанімації або операційній. Він дозволяє цілодобово контролювати життєві показники хворого: артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень і дихання, температуру тіла, насичення крові киснем. Ще два монітори пацієнта й інфузійний насос (електронне обладнання для контрольованого дозованого внутрішньовенного введення препаратів) доставлені медикам Центральної районної лікарні Кременчука.

"Ефективність боротьби медиків із коронавірусом залежить від наявності сучасного обладнання, що дозволяє, з одного боку, зменшити фізичний контакт із хворими, а з іншого – у цілодобовому режимі контролювати стан здоров'я пацієнтів. Наша компанія робить усе можливе, щоб таке обладнання було в українських лікарнях. Вірус не щадить нікого. Здоров'я кожного з нас сьогодні залежить від внеску кожного у здоров'я всіх. Сподіваюся, що спільними зусиллями ми переможемо хворобу з мінімальними втратами", – сказала співзасновник "Нової пошти" Інна Поперешнюк.

Як повідомлялося раніше, 15 березня 2020 року керівництво "Нової пошти" ухвалило рішення щодо виділення на боротьбу з коронавірусом 25 млн грн.

18 березня 2020 року "Нова пошта" доправила Полтавській обласній інфекційній лікарні першу партію гуманітарної допомоги. Компанія закупила рентгенографічні й УЗД-апарати, біохімічні автоматичні аналізатори, апарати для проведення мембранного плазмоферезу, діагностичні набори для біохімічного аналізатора, монітори пацієнтів поліфункціональні з неінвазійним виміром гемодинаміки, апарати штучної вентиляції легенів.

26 березня 2020 року "Нова пошта" передала Полтаві другий транш медичної гуманітарної допомоги. Обласна інфекційна лікарня одержала 8100 респіраторів, 3502 захисних щитки, 200 десятилітрових сулій антисептика, 158 медичних захисних костюмів. Тоді ж у 5-ту міську клінічну лікарню було доставлено 20 інфузійних насосів.