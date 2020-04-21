ГБР похвасталось, как раскрыло кинолога на взятке полиции в 500 гривен

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о попытке дачи взятки сотрудникам Национальной полиции Украины в размере 500 гривен бывшим инспектором-кинологом отдела охраны Белоцерковской исправительной колонии управления Государственной пенитенциарной службы Украины в г. Киеве и Киевской области.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ГБР.

Бывший инспектор колонии обвиняется в попытке дачи взятки полицейским (ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины) во избежание административной ответственности за нанесением побоев своей матери (ст. 173-2 Кодекс Украины об административных правонарушениях).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления ГБР в г. Киеве.

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В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.

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