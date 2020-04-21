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21 апреля 2020, вторник, 15:01 402
Политика 2020-04-21T15:01:32+03:00
Українські Новини
Аркадий Кобринец намерен стать мэром Бучи, штаб возглавит Таможний

Аркадий Кобринец намерен стать мэром Бучи, штаб возглавит Таможний

Анна Рудык
Александр Таможний возглавит избирательный штаб Аркадия Кобринца на выборах мэра Бучи
Александр Таможний возглавит избирательный штаб Аркадия Кобринца на выборах мэра Бучи

Партия "Слуга народа" рассматривает возможность выдвижение на мэра города Буча Киевской области незаангажированного кандидата, который не связан с окружением действующего городского головы, экс-регионала и фигуранта уголовных производств Анатолия Федорука, пишут "Комментарии".

Одна из групп влияния в штабе партии "Слуга народа" получила результаты социологического опроса, согласно которому рейтинг кандидатов на должность мэра Бучи возглавляет действующий мэр Анатолий Федорук.

В затылок Федоруку дышит бучанский депутат Александр Таможний, который является вечным оппонентом Федорука на выборах. На третьем месте – новый кандидат Аркадий Кобринец, который заявил о себе приветствием всем женщинам Бучи с праздником 8 Марта. На четвертом месте – общественный активист Виктор Бархоленко, который так же, как и Таможний, традиционно баллотируется на пост мэра Бучи и активно критикует Федорука. По мнению Виктора Бархоленка, за организацией нападений на бучанских активистов стоит именно мэр Бучи Анатолий Федорук и его окружение.

Кроме Бархоленка, незначительная часть избирателей готовы отдать свои голоса журналистке Елене Жежере и экс-свободовцу Ивану Окоеву.

Эксперты предполагают, что избирательный штаб Аркадия Кобринца возглавит Александр Таможний. Возможным заместителем Таможнего по работе в штабе называют кандидатуру Юрия Денисенко, который является коренным бучанцем.

Отмечается, что ранее Денисенко имел собственные амбиции стать мэром Бучи и даже работал заместителем председателя Киевоблгосадминистрации, но решил сосредоточиться на поддержке Кобринца. Фактически, предвыборная борьба развернется между двумя штабами – Юрия Денисенко и Тараса Шаправского.

Политтехнологи считают: несмотря на то, что Кобринец значительное время работал на "Бучанському заводе стеклотары" и реализовывал ряд социальных проектов в Буче (в частности, инициировал шахматный детский турнир на время карантина "Кубок Бучи" и раздал малоимущим семьям Пасхальные куличи), ему придется провести мощную избирательную кампанию и объединить вокруг себя всех оппонентов Федорука.

Впрочем, Кобринец начинает активно объединять вокруг себя не только оппонентов Федорука, а и его подчиненных. Активное содействие благотворительной деятельности Аркадия Кобринца предоставляет руководительница Территориального центра социального обслуживания Бучанского горсовета Светлана Жолуденко.

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