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21 апреля 2020, вторник, 14:31 1421
Верховная Рада и партии 2020-04-21T14:32:14+03:00
Українські Новини
Украина вошла сразу в 2 кризисных пика: эпидемический и экономический, – Левочкин

Украина вошла сразу в 2 кризисных пика: эпидемический и экономический, – Левочкин

Татьяна Зотова
Сергей Левочкин, МВФ, Безработица, падение ВВП, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

Прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) по падению валового внутреннего продукта (ВВП) и безработице оказались хуже самых пессимистичных прогнозов правительства. Но, по словам народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Сергея Левочкина, в тяжелой экономической ситуации правительство так и на предложило адекватных мер по поддержке экономики и реальному укреплению системы здравоохранения для борьбы с эпидемией.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"Последний вариант бюджета принимался, исходя из падения ВВП на 4,8%. Однако МВФ прогнозирует падение украинской экономики на 7,7%, и этот прогноз выглядит более оправданным, потому что никаких мер по спасению индустриального сектора и сферы услуг не принимается. Правительство не учло предложения нашего Антрикризисного плана по поддержке экономики, хотя мы предупреждали, что кризис будет более глубоким, чем предполагало правительство", – сказал Левочкин.

По словам политика, Украина вошла сразу в 2 кризисных пика – эпидемический и экономический, но власть принимает половинчатые решения, которые усугубляют обе ситуации.

"МВФ прогнозирует для Украины худшую ситуацию по безработице с 2002 года, но даже эта угроза не подвигла Кабмин принять решения, способствующие восстановлению индустриального сектора. "Оппозиционная платформа – За жизнь" настаивает на принятии нашего Антикризисного плана, в котором есть все необходимые рецепты смягчения кризиса украинской экономики. Причем принять и начать реализовывать его нужно уже в ближайшие недели, иначе все обернется катастрофическими последствиями для бюджета и социально-экономической ситуации в целом", – заявил нардеп.

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