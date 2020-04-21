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21 квітня 2020, вівторок, 14:31 154
Верховна Рада і партії 2020-04-21T16:15:03+03:00
Українські Новини
Україна увійшла відразу в 2 кризових піка: епідемічний та економічний, – Льовочкін

Україна увійшла відразу в 2 кризових піка: епідемічний та економічний, – Льовочкін

Тетяна Зотова
МВФ, Опозиційна платформа - За життя, безробіття, Сергій Льовочкін, Падіння ВВП, ОПЗЖ
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Прогнози Міжнародного валютного фонду (МВФ) з падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) і безробіття виявилися гіршими за найпесимістичніші прогнози уряду. Але, за словами народного депутата від фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Сергія Льовочкіна, у важкій економічній ситуації уряд так і на запропонував адекватних заходів iз підтримки економіки та реального зміцнення системи охорони здоров'я для боротьби з епідемією.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"Останній варіант бюджету приймався, виходячи з падіння ВВП на 4,8%. Однак МВФ прогнозує падіння української економіки на 7,7%, і цей прогноз виглядає більш виправданим, адже ніяких заходів з порятунку індустріального сектору та сфери послуг не приймається. Уряд не врахував пропозиції нашого Антрикризової плану з підтримки економіки, хоча ми попереджали, що криза буде більш глибокою, ніж припускав уряд", – сказав Льовочкін.

За словами політика, Україна увійшла відразу в два кризових піка – епідемічний і економічний, але влада приймає половинчасті рішення, які погіршують обидві ситуації.

"МВФ прогнозує для України найгіршу ситуацію з безробіття з 2002 року, але навіть ця загроза не спонукала Кабмін прийняти рішення, що сприяють відновленню індустріального сектора. "Опозиційна платформа – За життя" наполягає на прийнятті нашого Антикризового плану, в якому є всі необхідні рецепти пом'якшення кризи української економіки. Причому прийняти та почати реалізовувати його потрібно вже в найближчі тижні, інакше все обернеться катастрофічними наслідками для бюджету і соціально-економічної ситуації в цілому", – заявив нардеп.

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