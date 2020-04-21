"Противовирусная" поддержка литовских СМИ: больше рекламы, снижение налогов и компенсации на доставку

Во времена, когда общество страдает от катаклизмов, а люди - в неопределенности относительно будущего, - точная, правдивая и разносторонняя информация важнее, чем когда-либо, чтобы в обществе сохранялась стабильность. Следуя такой позиции, в Литве власть уже оказывает разностороннюю поддержку средствам массовой информации, которые страдают от кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

В частности, как рассказал в комментарии НСЖУ председатель Литовской союза журналистов Дайниус Радзявичус, увеличен государственный заказ на социальную рекламу с разъяснительной информацией и призывами оставаться дома. При этом власти не требует у медиа размещать объявления бесплатно, средства за социальную рекламу рассматриваются вариантом поддержки СМИ.

Среди литовского бизнеса также распространенной является практика сознательного размещения рекламы в местных СМИ, а не в соцсетях. В Союзе журналистов Литвы отмечают, что инициировал это движение оператор мобильной связи Tele2, который снизил объемы размещения рекламы в Facebook, Instagram, Google и YouTube, и перенаправил эти средства в прибалтийские СМИ.

Властью решается вопрос и компенсации за доставку прессы и распространения сигнала радио и телевидения. В парламенте работают над поправками в закон о снижении НДС для всех СМИ. До сих пор льготу имела только печатная пресса.

- Размещение социальной рекламы - это правительственное решение. Кроме того, местный бизнес также пытается дать больше рекламы именно в СМИ, а не разместить в соцсетях, - комментирует Дайниус Радзявичус. - Когда общество страдает от катаклизмов, а будущее людей - неопределенное, точная, правдивая и разносторонняя информация важнее, чем когда-либо, для обеспечения стабильности. Это стратегическая цель любой демократии. И только сильные и профессиональные независимые СМИ могут помочь ее достичь. Поэтому финансовая стабильность для работы СМИ - это тоже государственный хлопоты. И любая помощь, без посягательств на независимость медиа, - очень важна.

Напомним, что по результатам исследования НСЖУ, на карантине украинские СМИ резко теряют доходы и накапливают долги. 82% редакторов жалуются на потерю рекламодателей из-за введения карантинных мероприятий и экономического кризиса, вызванных эпидемией коронавируса. Редакции сворачивают реализацию новых проектов (52%) и сокращают объемы медиапроизводства (44%). При этом 9% СМИ приостановили свою деятельность на время карантина. В редакциях массово внедряют меры по сокращению расходов на персонал. Национальный союз журналистов Украины совместно с Украинской ассоциацией медиабизнеса и Ассоциацией независимых региональных издателей обратилась к руководству страны с призывом безотлагательно встать на защиту информационной безопасности Украины в условиях карантина.