"Противірусна" підтримка литовських ЗМІ: більше реклами, зниження податків та компенсації на доставку

У часи, коли суспільство потерпає від катаклізмів, а люди – у невизначеності щодо майбутнього, – точна, правдива і різнобічна інформація важливіша, аніж будь-коли, щоб у суспільстві зберігалася стабільність. Дотримуючись такої позиції, у Литві влада уже надає різносторонню підтримку засобів масової інформації, які страждають від кризи, викликаної епідемією коронавірусу.

Зокрема, як розповів у коментарі НСЖУ голова Литовської спілки журналістів Дайніус Радзявічус, збільшено державне замовлення на соціальну рекламу із роз’яснювальною інформацією та закликами залишатися вдома. При цьому влада не просить у медіа розміщувати оголошення безкоштовно, кошти за соціальну рекламу розглядаються варіантом підтримки ЗМІ.

Серед литовського бізнесу також поширеною є практика свідомого розміщення реклами у місцевих медіа, а не у соцмережах. У Спілці журналістів Литви зауважують, що ініціював цей рух оператор мобільного зв’язку Tele2, який знизив обсяги розміщення реклами у Facebook, Instagram, Google та YouTube, та переспрямував ці кошти у прибалтійські медіа.

Владою вирішується питання і компенсації за доставку преси та розповсюдження сигналу радіо й телебачення. У парламенті працюють над правками до закону про зниження ПДВ для всіх ЗМІ. Досі пільгу мала тільки друкована преса.

- Розміщення соціальної реклами – це урядове рішення. Крім того, місцевий бізнес також намагається дати більше реклами саме у ЗМІ, а не розмістити в соцмережах, – коментує Дайніус Радзявічус. – Коли суспільство потерпає від катаклізмів, а майбутнє людей – невизначене, точна, правдива і різнобічна інформація важливіша, ніж будь-коли, для забезпечення стабільності. Це стратегічна мета будь-якої демократії. І тільки сильні й професійні незалежні ЗМІ можуть допомогти її досягти. Тому фінансова стабільність для роботи ЗМІ – це теж державний клопіт. І будь-яка допомога, без посягань на незалежність медіа, – дуже важлива.

Нагадуємо, що за результатами дослідження НСЖУ, на карантині українські ЗМІ різко втрачають доходи та накопичують борги. 82% редакторів скаржаться на втрату рекламодавців через запровадження карантинних заходів та економічну кризу, викликану епідемією коронавірусу. Редакції згортають реалізацію нових проектів (52%) та скорочують обсяги медіавиробництва (44%). При цьому 9% ЗМІ призупинили свою діяльність на час карантину. У редакціях масово впроваджують заходи зі скорочення витрат на персонал. Національна спілка журналістів України спільно з Українською асоціацією медіабізнесу та Асоціацією незалежних регіональних видавців звернулася до керівництва країни із закликом невідкладно стати на захист інформаційної безпеки України в умовах карантину.