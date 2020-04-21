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21 апреля 2020, вторник, 10:59 2271
Кабмин 2020-04-21T10:59:16+03:00
Українські Новини
В сеть попала скандальная переписка министра юстиции Малюськи о работе АРМА, - СМИ

В сеть попала скандальная переписка министра юстиции Малюськи о работе АРМА, - СМИ

Ирина Дорофейчук
Минюст, Межигорье, АРМА, Малюська
АРМА. Фото: 368.media
АРМА. Фото: 368.media

Министр юстиции Денис Малюська принимает активное участие в управлении Нацагентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и поставил туда своих "смотрящих". Об этом сообщает портал apostrophe.ua.

Как стало ясно из переписки министра со своими советниками, опубликованной в канале "Арма: искусство воровать" в Telegram, Малюська завел в руководство АРМА своих людей – Владимира Павленко и Виталия Сигидина, которые фактически контролируют агентство.

Судя по переписке, Денис Малюська в январе поделился с на тот момент и.о. директора Государственного бюро расследований Ириной Венедиктовой телефонами Виталия Сигидина и Владимира Павленко, фактически дав "зеленый свет" для их назначения в АРМА.

При этом Малюська распоряжался активами АРМА. В частности, он рассматривал вопрос о том, чтобы назначить управляющего в Межигорье, а также активно торговал контролем над крупнейшим медиа-холдингом UMH, который ранее принадлежал олигарху времен Януковича Сергею Курченко, а после его побега из Украины в 2014 году, находится на балансе у АРМА.

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