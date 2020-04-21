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21 квітня 2020, вівторок, 10:59 369
Кабмін 2020-04-21T10:59:09+03:00
Українські Новини
У мережу потрапило скандальне листування міністра юстиції Малюськи про роботу АРМА, - ЗМІ

У мережу потрапило скандальне листування міністра юстиції Малюськи про роботу АРМА, - ЗМІ

Ірина Дорофейчук
АРМА, Межигір'я, Мінюст України, Малюська, Юстиція
АРМА. Фото: 368.media
АРМА. Фото: 368.media

Міністр юстиції Денис Малюська приймає активну участь в управлінні Нацагентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) і поставив туди своїх "смотрящих". Про це повідомляє портал apostrophe.ua.

Як стало зрозуміло з листування міністра зі своїми радниками, опублікованій в каналі "Арма: мистецтво красти" в Telegram, Малюська завів до керівництва АРМА своїх людей - Володимира Павленка та Віталія Сігідіна, які фактично контролюють агентство.

Судячи з листування, Денис Малюська в січні поділився з на той момент в.о. директора Державного бюро розслідувань Іриною Венедиктовою телефонами Віталія Сігідіна і Володимира Павленка, фактично давши "зелене світло" для їх призначення в АРМА.

При цьому Малюська розпоряджався активами АРМА. Зокрема, він розглядав питання про те, щоб призначити керуючого в Межигір'ї, а також активно торгував контролем над найбільшим медіа-холдингом UMH, який раніше належав олігархові часів Януковича Сергію Курченку, а після його втечі з України в 2014 році, знаходиться на балансі у АРМА.

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