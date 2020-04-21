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21 апреля 2020, вторник, 10:25 674
СМИ 2020-04-21T10:25:01+03:00
Українські Новини
Украина впервые вошла в сотню стран по уровню свободы слова

Украина впервые вошла в сотню стран по уровню свободы слова

Татьяна Зотова
Рейтинг, Пресса, Свобода слова, НСЖУ, Томиленко
Индекс свободы слова. Фото: rsf.org
Индекс свободы слова. Фото: rsf.org

В соответствии с всемирным Индексом свободы слова, Украина по итогам прошлого года заняла 96-е место в соответствующем исследовании международной организации "Репортеры без границ". Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Начинала Украины со 126-го места в 2013-м году. Худшая позиция была 129 в 2015-м (очевидно, из-за войны на Востоке). Позже украинская свобода слова закрепилась на 101-102 м местах (прошлый год - 102).", - отметил глава НСЖУ.

Томиленко подчеркнул, что "Репортеры без границ" отмечают, что прогресс на шесть пунктов в рейтинге свободы слова больше говорит не о прогрессе Украины, а об ухудшении ситуации в других странах.

"Медиа в Украине поляризованные, как и все общество. Полная безнаказанность за преступления против журналистов приводит к новым нападениям. В частности, со стороны радикалов.

Власть поддерживает проект закона о борьбе с дезинформацией, который криминализирует журналистскую деятельность и внедряет государственный контроль над информацией...", - констатировал Сергей Томиленко.

Председатель Национального союза также заявил, что как бы там ни было, но фактом является то, что при Президенте Владимире Зеленском впервые по свободе слова Украина вошла в первую сотню стран. И следующий Индекс покажет сознательный курс власти. Будет ли она поддерживать СМИ, защищать права журналистов и свободу слова, бороться с безнаказанностью? Или власть будет пытаться контролировать медиа? Через поддержку неадекватных инициатив, вроде "закона Бородянского", через внедрение контроля Нацсовета над всеми медиа, через воплощение политики "ненужности журналистов", - подчеркнул в своей заметке Сергей Томиленко.

Председатель НСЖУ отметил, что этот Индекс - это помощь украинской власти определиться с ориентирами для Украины. Или двигаться в сторону лидеров свободы слова - Норвегии (1-е место в Индексе), Финляндии, Дании, Швеции, Германии. Или возвращаться во вторую сотню стран по свободе слова - в ряды Боливии, Габона, Колумбии и Зимбабве.

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