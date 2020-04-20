Сильные заморозки возвращаются. Прогноз погоды на 21 апреля

21 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Ночью сильные заморозки в воздухе 0…-2 градуса, днем температура воздуха +9…+11 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Ночью сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, днем +7…+14 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градуса, днем +1…+6 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +11…+13 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +10…+12 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +12…+14 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Днем небольшой дождь. Ночью сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, днем +7…+13 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Ночью сильные заморозки в воздухе 0…-4 градусов, днем +8…+13 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +7…+14 градусов, днем +8…+14 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +9…+14 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в Украине 20 апреля сохранится облачная погода, небольшой дождь возможен на востоке Украины, на остальной территории ожидается сухая погода.

Тем временем после сильных заморозков в середине апреля Украина может остаться без черешни и персика.