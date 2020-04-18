3 млн людей ждут возвращения на работу, — Бойко

Наряду с тем, как уберечься и не заболеть коронавирусом, людей беспокоит вопрос, как получить зарплату и сохранить свое рабочее место. Люди хотят знать, как государство поможет им пережить это сложное время и что их ждет после карантина.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, передает пресс-служба партии.

"Безработица увеличилась во всем мире, но для нас это особенно тяжело. В стране около 3 млн людей ждут возвращения на работу и понимания, как их поддержит и защитит от безработицы и нищеты государство. Сегодня все усилия власти должны быть направлены на то, чтобы обеспечить эту поддержку. И в этом вопросе мы не делимся на оппозицию и власть", — подчеркнул Юрий Бойко.

По словам политика, власть должна помочь людям и обеспечить им быструю и эффективную, без всяких проволочек, выплату по безработице.

"Необходимо увеличить фонд по безработице. Те изменения в бюджет, которые приняли, тех 7 миллиардов явно недостаточно, и это понимают все. При этом 144 млрд правительство собирается платить по внешним долгам. Несоизмеримая глупость! Так поступать со своими людьми нельзя. Мы будем бороться за то, чтобы фонд по безработице был увеличен и люди получили поддержку. И наше требование к правительству - начинать переговоры по реструктуризации долгов, а не обирать людей и медицину", — акцентировал парламентарий.

Кроме того, отметил Юрий Бойко, сейчас идет работа над законодательной инициативой по беспроцентному кредитованию тех предприятий, где людей не уволили и сохранили зарплату.

"Эта программа, я убежден, начнет работать в ближайшее время. Тут мы тоже не делимся на власть и оппозицию", - сказал он.

Бойко акцентировал на важности жесткого контроля цен на продукты и лекарства.

"Когда в 2017 году правительство отменило государственное регулирование цен на товары первой необходимости, цены на эти группы товаров сразу же поползли вверх и потянули за собой все остальное. В сегодняшней ситуации очень жестко надо контролировать цены и на продукты, и на лекарства. И, слава Богу, что у правительства хватило ума вернуться к этому регулированию. Но я бы к этому списку (товаров первой необходимости, утвержденному Кабмином, - ред.) добавил еще и бензин, дизтопливо, энергоносители, потому что это тоже является товаром первой необходимости, который люди покупают практически каждый день", — отметил народный депутат.



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