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18 апреля 2020, суббота, 05:50 47 Карта
Жизнь 2020-04-18T05:50:01+03:00
Українські Новини
Синоптики прогнозируют сильные заморозки: рассада и плодовые культуры могут пострадать

Синоптики прогнозируют сильные заморозки: рассада и плодовые культуры могут пострадать

Надежда Комендантова
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Заморозки. Фото: pinterest.com/pin/Marissa Iacoviello
Заморозки. Фото: pinterest.com/pin/Marissa Iacoviello

В то время, как из-за сильных апрельских заморозков Украина может остаться без черешни и персика, в ближайшие в дни, 18-20 апреля, в Украине снова ударят сильные ночные заморозки.

Прогноз погоды на 18 апреля от Укргидрометцентра.Прогноз погоды на 18 апреля от Укргидрометцентра.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью 18-20 апреля, в Украине, кроме юга, на поверхности почвы ожидаются заморозки до −5...0 °С (первый уровень опасности — "желтый"), 18 апреля в северных и северо-западных областях, 19-20 апреля в северных, западных областях (кроме Закарпатья) и Винницкой области, 19 апреля и в восточных областях прогнозируются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) до −5...0 °С (второй уровень опасности — "оранжевый").

Прогноз погоды на 19 апреля от Укргидрометцентра.Прогноз погоды на 19 апреля от Укргидрометцентра.

Больше всего от заморозков весной страдает недавно высаженная на грядки рассада теплолюбивых овощей (томатов, перцев, баклажанов) и садовых цветов.

Прогноз погоды на 20 апреля от Укргидрометцентра.Прогноз погоды на 20 апреля от Укргидрометцентра.

Весенние заморозки способны нанести плодовым культурам непоправимый ущерб, даже больший, чем продолжительные зимние морозы. Пока растения находятся в состоянии покоя, они способны справиться с продолжительными низкими температурами, но от внезапных весенних заморозков погибают молодые побеги, листья, почки, цветки, завязь.

Тем временем, Украинский гидрометеорологический центр не прогнозирует дожди в Украине еще 10-15 дней.

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