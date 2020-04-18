Синоптики прогнозируют сильные заморозки: рассада и плодовые культуры могут пострадать

В то время, как из-за сильных апрельских заморозков Украина может остаться без черешни и персика, в ближайшие в дни, 18-20 апреля, в Украине снова ударят сильные ночные заморозки.

Прогноз погоды на 18 апреля от Укргидрометцентра.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью 18-20 апреля, в Украине, кроме юга, на поверхности почвы ожидаются заморозки до −5...0 °С (первый уровень опасности — "желтый"), 18 апреля в северных и северо-западных областях, 19-20 апреля в северных, западных областях (кроме Закарпатья) и Винницкой области, 19 апреля и в восточных областях прогнозируются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) до −5...0 °С (второй уровень опасности — "оранжевый").

Прогноз погоды на 19 апреля от Укргидрометцентра.

Больше всего от заморозков весной страдает недавно высаженная на грядки рассада теплолюбивых овощей (томатов, перцев, баклажанов) и садовых цветов.

Прогноз погоды на 20 апреля от Укргидрометцентра.

Весенние заморозки способны нанести плодовым культурам непоправимый ущерб, даже больший, чем продолжительные зимние морозы. Пока растения находятся в состоянии покоя, они способны справиться с продолжительными низкими температурами, но от внезапных весенних заморозков погибают молодые побеги, листья, почки, цветки, завязь.

Тем временем, Украинский гидрометеорологический центр не прогнозирует дожди в Украине еще 10-15 дней.