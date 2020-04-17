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17 апреля 2020, пятница, 21:00 2937
Общество 2020-04-17T21:00:01+03:00
Українські Новини
Сильные заморозки атакуют Киев и западные области: прогноз погоды перед Пасхой

Сильные заморозки атакуют Киев и западные области: прогноз погоды перед Пасхой

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Заморозки. Фото: pixabay
Заморозки. Фото: pixabay

18 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью сильные заморозки в воздухе 0…-2 градуса, днем температура воздуха +10…+12 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, днем  +9…+15 градусов; в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ночью 0…+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов, в Закарпатье +15…+20 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +12…+14 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +11…+13 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, днем +8…+14 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +9…+16 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +9…+15 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов; в Запорожской области +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов; днем +13…+19 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +15…+17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, спасатели предупредили об ухудшении погоды.

Ранее синоптик дала прогноз погоды до Пасхи.

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