Участников тендера по строительству моста через Днепр в Запорожье подозревают в сговоре

Общественная организация "Совет защиты конкуренции и потребителей" подала в Антимонопольный комитет заявление о сговоре участников тендера по строительству моста через Днепр в Запорожье турецких компаний Onur и Gocay.

Об этом говорится в заявлении организации, передают Українськi Новини.

"Факты, подтверждающие согласованность поведения Onur и Gocay, получены на основе анализа сходства в тендерных предложениях компаний, их ценового поведения на аукционе и цепочек связей между фирмами. Одно и то же лицо является руководителем фирмы Gocay и доверенным лицом председателя правления Onur", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собственноручно подготовленные справки этих фирм имеют одинаковые метаданные и характерное структурное сходство. "Фирмы расположены на расстоянии 600 км друг от друга, однако одновременно получали банковские справки в одном отделении банка. И также одновременно свидетельствовали документы на тендер у одного нотариуса", - сказано в сообщении.

Основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельська сообщила, что Антимонопольный комитет после получения заявления должен начать расследование и по результатам привлечь участников сговора к ответственности в виде штрафа в размере до 10% дохода этих компаний за предыдущий год.

Кроме этого, "Укравтодор" после принятия АМКУ решения имеет право взыскать с них нанесенный ему ущерб в двойном размере.

При этом, по ее словам, расследование никак не повлияет на процесс строительства моста, и обязанность компании выполнить условия контракта остается неизменной.

"Тендер на строительство Запорожского моста провела Служба автомобильных дорог Запорожской области. 3 марта торги завершились подписанием соглашения с Onur стоимостью 11,92 млрд гривен. К участию в торгах были допущены только турецкие компании Onur и Gocay. В результате они провели между собой торги, снизив свои предложения только на 3% от ожидаемой стоимости торгов. При этом разница между их предложениями составляла всего 0,26%, что является еще одним признаком антиконкурентных согласованных действий", - отмечается в сообщении.

Образовательно-коммуникационная платформа "Лига антитраста" основана общественными организациями "Совет защиты конкуренции и потребителей" и "Наши деньги".

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин утвердил дополнительное финансирование Укравтодора на 20 млрд гривен. Выделенная на 2020 год сумма включает также ремонт мостов через Днепр в Запорожье.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагал бюджетному комитету Рады снизить расходы на строительство моста в Запорожье в проекте изменений в Закон Украины "О государственном бюджете на 2020 год" на 300 млн гривен и направить деньги на финансирование администрации морского и речного транспорта, а также "Укртрансбезпеки".