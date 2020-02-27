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  • Мосты и трассы: Кабмин утвердил дополнительное финансирование Укравтодора на 20 млрд гривен, - советник премьера Юрий Голик
27 февраля 2020, четверг, 10:49 636
Кабмин 2020-02-27T11:21:59+02:00
Українські Новини
Мосты и трассы: Кабмин утвердил дополнительное финансирование Укравтодора на 20 млрд гривен, - советник премье

Мосты и трассы: Кабмин утвердил дополнительное финансирование Укравтодора на 20 млрд гривен, - советник премьера Юрий Голик

Татьяна Зотова
Строительство, Мосты, Кабинет Министров Украины, Голик Юрий, Владимир Зеленский
Юрий Голик Фото: КМУ
Юрий Голик Фото: КМУ

Как пишет на своей странице в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик, в рамках проекта "Большая Стройка", инициированного Президентом Владимиром Зеленским, в текущем году для ремонта мостов выделено финансирование в размере 500 млн гривен. Соответствующее решение, в числе прочих, было принято сегодня, 26 февраля, на заседании Кабмина.

"В предверии массового старта Национальной программы "Большая Стройка" по всей стране на сегодняшнем заседании Кабинета Министров день Укравтодора и дорог", - пишет Голик.

Кроме финансирования ремонта мостов правительство утвердило также порядок привлечения Укравтодором кредитных средств под государственные гарантии, а также инвестиционные программы по трассам Одесса - Мелитополь – Новоазовск и Киев - Сумы – Харьков.

"Приняты Постановления:

- государственные гарантии. Порядок привлечения кредитных денег для Укравтодора. 19,5 млрд грн;

- инвестиционный проект по трассе М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск. 90 млн грн.;

  • инвестиционный проект по трассе Н-07 Киев - Сумы - Харьков. 400 млн грн", - сообщает подробности советник премьера.

 

Говоря о ремонте мостов, Голик уточняет, что выделенная на 2020 год сумма 500 млн гривен включает также ремонт мостов через Днепр в Запорожье.

Напомним, недавно сообщалось, что для строительства запорожских мостов уже проведен тендер, в результате которого запланированную первоначально стоимость работ удалось снизить на 422 млн гривен. Первую очередь строительства планируют завершить в течение полутора лет.

 

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