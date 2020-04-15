подписаться на рассылку
26.95 27.4
29.3 29.95
˟
15 апреля 2020, среда, 15:37 2084
Транспорт 2020-04-15T16:45:02+03:00
Українські Новини
Криклий просил бюджетный комитет уменьшить финансирование Запорожского моста на 300 млн гривен, – Куницкий

Криклий просил бюджетный комитет уменьшить финансирование Запорожского моста на 300 млн гривен, – Куницкий

Сергей Паламаренко
Мининфраструктуры, Слуга народа, Александр Куницкий, Владислав Криклий, Запорожский мост
Александр Куницкий. Фото: Facebook
Александр Куницкий. Фото: Facebook

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагал бюджетному комитету Верховной Рады Украины снизить расходы на строительство моста в Запорожье в проекте изменений в Закон Украины "О государственном бюджете на 2020 год" на 300 млн гривен и направить деньги на финансирование администрации морского и речного транспорта, а также "Укртрансбезпеки".

Об этом говорится в письме Криклия на имя председателя бюджетного комитета Юрия Аристова. Документ на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий.

В частности, предлагалось уменьшить на 300 млн гривен расходы по специальному фонду по программе 3107020, которая касается финансового обеспечения мер безопасности дорожного движения, и направить средства на программу 3111240 "Строительство и реконструкция мостов", также по спецфонду. При этом предлагается уменьшить на 300 млн гривен финансирование этой программы по общему фонду, и направить эти деньги на программы 3103010 (управление в сфере морского и речного транспорта) и 3109010 (потребности "Укртрансбезпеки"). Таким образом, уменьшение финансирования программы безопасности дорожного движения ничем не компенсируется.

Нужно отметить, что спецфонд - это незащищенная статья бюджета, которая наполняется, среди прочего, за счет акцизного налога. Таким образом, ее выполнение зависит от объемов собранного налога. С замедлением экономики эта статья наверняка не будет выполнена, а следственно и финансирование моста может быть сорвано. Проекты из основного фонда, как правило, финансируются на 100%. В частности, по основному фонду финансируются заработные платы.

"Завершение строительства многострадального моста в городе Запорожье – является одной из приоритетных задач для Президента. За последние десятилетия мост стал самым важным инфраструктурным проектом для жителей Запорожья, за строительство которого ответственно Министерство инфраструктуры. … Не так давно Криклий на своей facebook странице заявил о том, что финансирование сокращать не будут! При этом забыв рассказать, как за несколько дней до этого направил письмо голове бюджетного комитета с просьбой перенаправить 300 млн гривен с запорожских мостов на очень важное обеспечение службы морского и речного транспорта, а также на коррумпированную "Укртрансбезпеку", - написал Куницкий.

По мнению Куницкого, желание Криклия направить деньги по другим статьям связано с тем, что их там "можно будет легко и по-тихому распилить". "Они же ему сейчас нужнее. А запорожцы потерпят еще лет 20", - добавил он.

По словам Куницкого, по результатам рассмотрения вышеупомянутого письма бюджетным комитетом, народные депутаты не поддержали предложение министра.

В комментарии к посту министр Криклий стал отрицать, что речь идет о сокращении расходной части, несмотря на то, что в письме прямо указано: "уменьшить расходы по бюджетной программе и направить на новые нужды".

"(Уменьшить) 300 по бюджетной программе спецфонда безопасности дорожного движения и добавить + 300 по программе спецфонда "строительство и реконструкцию мостов". То что раньше было незащищенной статьей в общем бюджете - теперь в защищенных. Так что Запорожскому мосту непременно быть. Это приоритет. А финансирование на "Укртрансбезопасность" предложили с общего бюджета направить, и это важно, чтобы можно было брать новых инспекторов на адекватные зарплаты. Иначе порочный круг не разорвать", - написал Криклий.

"Особенно, если его не рвать", - отреагировал на это Куницкий.

Больше новостей о: Мининфраструктуры Слуга народа Александр Куницкий Владислав Криклий Запорожский мост

"Советник по откатам", "тайный офис" и вчерашняя с...
"Слуги народа" хотят сажать в тюрьму за призывы к ...
Мешал избраться "слуге народа": ГБР открыло дело п...
Министр инфраструктуры Криклий в марте получил 97 ...
В Киево-Печерской Лавре новые случаи коронавируса. В зданиях провели усиленную дезинфекцию
В Киеве уже 612 больных коронавирусом
Новости
В Минобразования подтвердили планы закончить учебный год до 1 июля для всех, кроме выпускников 16:41
ПФ увеличил показатель средней зарплаты для расчета пенсий на 77 гривен 16:36 Инфографика
Кабмин разрешил спортсменам национальных сборных проводить тренировки 16:32
США фиксируют новые антирекорды смертности от коронавируса 16:29
Апелляционный суд поддержал взыскание $259 млн с Приватбанка в пользу Суркисов 16:18
больше новостей
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху 17:12
На этой неделе пенсионеры могут получить "коронавирусные" выплаты 05:31
Доктор Комаровский рассказал, как долго коронавирус может жить в организме человека 06:15
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни 07:31 Документ
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
больше новостей
Из-за карантина бизнес ожидает падения продаж и производства, - НБУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok