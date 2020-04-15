Криклий просил бюджетный комитет уменьшить финансирование Запорожского моста на 300 млн гривен, – Куницкий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагал бюджетному комитету Верховной Рады Украины снизить расходы на строительство моста в Запорожье в проекте изменений в Закон Украины "О государственном бюджете на 2020 год" на 300 млн гривен и направить деньги на финансирование администрации морского и речного транспорта, а также "Укртрансбезпеки".

Об этом говорится в письме Криклия на имя председателя бюджетного комитета Юрия Аристова. Документ на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий.

В частности, предлагалось уменьшить на 300 млн гривен расходы по специальному фонду по программе 3107020, которая касается финансового обеспечения мер безопасности дорожного движения, и направить средства на программу 3111240 "Строительство и реконструкция мостов", также по спецфонду. При этом предлагается уменьшить на 300 млн гривен финансирование этой программы по общему фонду, и направить эти деньги на программы 3103010 (управление в сфере морского и речного транспорта) и 3109010 (потребности "Укртрансбезпеки"). Таким образом, уменьшение финансирования программы безопасности дорожного движения ничем не компенсируется.

Нужно отметить, что спецфонд - это незащищенная статья бюджета, которая наполняется, среди прочего, за счет акцизного налога. Таким образом, ее выполнение зависит от объемов собранного налога. С замедлением экономики эта статья наверняка не будет выполнена, а следственно и финансирование моста может быть сорвано. Проекты из основного фонда, как правило, финансируются на 100%. В частности, по основному фонду финансируются заработные платы.

"Завершение строительства многострадального моста в городе Запорожье – является одной из приоритетных задач для Президента. За последние десятилетия мост стал самым важным инфраструктурным проектом для жителей Запорожья, за строительство которого ответственно Министерство инфраструктуры. … Не так давно Криклий на своей facebook странице заявил о том, что финансирование сокращать не будут! При этом забыв рассказать, как за несколько дней до этого направил письмо голове бюджетного комитета с просьбой перенаправить 300 млн гривен с запорожских мостов на очень важное обеспечение службы морского и речного транспорта, а также на коррумпированную "Укртрансбезпеку", - написал Куницкий.

По мнению Куницкого, желание Криклия направить деньги по другим статьям связано с тем, что их там "можно будет легко и по-тихому распилить". "Они же ему сейчас нужнее. А запорожцы потерпят еще лет 20", - добавил он.

По словам Куницкого, по результатам рассмотрения вышеупомянутого письма бюджетным комитетом, народные депутаты не поддержали предложение министра.

В комментарии к посту министр Криклий стал отрицать, что речь идет о сокращении расходной части, несмотря на то, что в письме прямо указано: "уменьшить расходы по бюджетной программе и направить на новые нужды".

"(Уменьшить) 300 по бюджетной программе спецфонда безопасности дорожного движения и добавить + 300 по программе спецфонда "строительство и реконструкцию мостов". То что раньше было незащищенной статьей в общем бюджете - теперь в защищенных. Так что Запорожскому мосту непременно быть. Это приоритет. А финансирование на "Укртрансбезопасность" предложили с общего бюджета направить, и это важно, чтобы можно было брать новых инспекторов на адекватные зарплаты. Иначе порочный круг не разорвать", - написал Криклий.

"Особенно, если его не рвать", - отреагировал на это Куницкий.