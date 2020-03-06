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06 марта 2020, пятница, 13:49 39
Силовые структуры 2020-03-06T13:50:15+02:00
Українські Новини
Новый министр по делам ветеранов Бессараб имеет 2 машины, пенсию и зарплату больше 800 тысяч за год

Новый министр по делам ветеранов Бессараб имеет 2 машины, пенсию и зарплату больше 800 тысяч за год

Ольга Фандорина
декларации, Министерство по делам ветеранов, Декларации чиновников, Сергей Бессараб
Сергей Бессараб
Сергей Бессараб

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб задекларировал 2 машины, 95 тыс. гривен пенсии и 887 тыс. гривен зарплаты за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Согласно декларации, у Бессараба есть автомобиль Toyota Camry 2007 года выпуска и задекларированный на жену Mitsubishi Padgero 2008 года выпуска.

Также министр задекларировал земельный участок (1000 кв. м) в Крехаеве (Черниговская область) и право на пользование служебной квартирой Министерства обороны в Чернигове (78 кв. м).

В доходах Бессараба значится зарплата в размере 887 тыс. гривен от финансового управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 8,9 тыс. гривен социальной помощи, 94,6 тыс. гривен пенсии, а его жена Алла Бессараб задекларировала 19,8 тыс. гривен пенсии.

Также Бессараб имеет 101 тыс. гривен и 1,1 тыс. долларов на банковских счетах и 4 тыс. долларов и 4 тыс. евро наличными.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила министром по делам ветеранов Сергея Бессараба - что же известно о новом министре по делам ветеранов.

Рада утвердила список министров Кабмина. Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль.

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