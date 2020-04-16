Миссия ООН призвала суд ускорить рассмотрение дела об убийстве Олеся Бузины

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека призвала украинские судебные органы ускорить рассмотрение дела об убийстве журналиста Олеся Бузины и привлечь виновных к ответственности.

Об этом говорится на ее официальной странице в социальной сети Fcebook.

"Пять лет назад писатель и журналист Олесь Бузина был застрелен средь бела дня возле своего дома в Киеве.

В июне 2015 года Министр внутренних дел сообщил об установлении двух подозреваемых. Однако понадобилось два с половиной года, чтобы завершить расследование и направить дело в суд. Мы следили за судебным процессом с самого его начала в феврале 2018 года. Мы видели попытки вмешательства в независимость судей, а также неоправданные задержки. Два года спустя существенного прогресса в завершении судебного разбирательства не достигнуто. После отвода двух судей в мае и июне 2019 года судебный процесс начался заново в августе 2019 года.

Мы призываем судебные органы Украины ускорить судебное разбирательство, выделив на это дело все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить его завершение без дальнейших задержек. Семья жертвы имеет право на справедливость.

Также важно, чтобы виновные были привлечены к ответственности для уменьшения сдерживающего воздействия таких преступлений на свободу выражения мнений", - сказано в сообщении.

Напомним, 16 апреля 2015 года Олесь Бузина был убит 5 выстрелами у подъезда своего дома в Шевченковском районе Киева. В преступлении обвиняются праворадикалы Денис Полищук и Андрей Медведько.

Дело об убийстве украинского журналиста Бузины упомянуто в отчете Государственного департамента Соединенных Штатов Америки о правах человека за 2018 год как один из примеров грубейших нарушений прав человека в Украине и нападений на журналистов и гражданских активистов.

Мать журналиста Валентина Бузина уже обращалась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личной встрече. Однако ей пришел ответ с подписью Руслана Рябошапки, который на тот момент был заместителем руководителя Офиса Президента. По ее словам, тот документ был "ни о чем".

Как сообщали Українські Новини, 31 октября 2019 года мать убитого писателя Бузины Валентина Павловна направила генпрокурору Руслану Рябошапке обращение с просьбой о личном приеме.

27 июня 2017 года прокуратура Киева завершила расследование убийства Бузины.

28 апреля 2017 года Государственное агентство по вопросам кино запретило показ фильма "Олесь Бузина: жизнь вне времени".