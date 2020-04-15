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15 апреля 2020, среда, 23:41 85
Силовые структуры 2020-04-16T01:00:02+03:00
Українські Новини
СБУ выявила злоупотребления на 1,4 млрд гривен при закупках продуктов питания для тюрем

СБУ выявила злоупотребления на 1,4 млрд гривен при закупках продуктов питания для тюрем

Надежда Комендантова
СБУ, Тюрьма, Госзакупки, Коррупция при госзакупках
Коррупция при госзакупках.
Коррупция при госзакупках.

Служба безопасности Украины, которая подозревает первого зама Кличко в вымогательстве $125 тыс. взятки от застройщика, выявила злоупотребления на 1,4 млрд гривен при закупках продуктов питания в учреждения исполнения наказаний.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"В ходе расследования уголовного производства правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019 годах тендерных торгов государственным учреждением "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", - сказано в нем.

На торгах чиновники по завышенным ценам закупили у коммерческих структур продукты питания и другие предметы для нужд учреждений исполнения наказаний на общую сумму более 5 млрд гривен.

По предварительным данным, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет около 1,4 млрд гривен.

Во время проведения следственных действий сотрудники СБУ установили, что в ходе реализации махинации победители торгов поставляют в исправительные учреждения продукты питания, не соответствующие государственным требованиям.

В частности, при реализации договоров подконтрольные коммерческие предприятия поставляют курятину, рыбу и другие продукты плохого качества, при подготовке к продаже продукция обрабатывалась химическими веществами для придания ей товарного вида и увеличения фактического веса.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен централизовать почти все государственные закупки до конца 2020 года, а ответственных за них лиц периодически проверять на полиграфе.

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