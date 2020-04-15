СБУ выявила злоупотребления на 1,4 млрд гривен при закупках продуктов питания для тюрем

Служба безопасности Украины, которая подозревает первого зама Кличко в вымогательстве $125 тыс. взятки от застройщика, выявила злоупотребления на 1,4 млрд гривен при закупках продуктов питания в учреждения исполнения наказаний.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"В ходе расследования уголовного производства правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019 годах тендерных торгов государственным учреждением "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", - сказано в нем.

На торгах чиновники по завышенным ценам закупили у коммерческих структур продукты питания и другие предметы для нужд учреждений исполнения наказаний на общую сумму более 5 млрд гривен.

По предварительным данным, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет около 1,4 млрд гривен.

Во время проведения следственных действий сотрудники СБУ установили, что в ходе реализации махинации победители торгов поставляют в исправительные учреждения продукты питания, не соответствующие государственным требованиям.

В частности, при реализации договоров подконтрольные коммерческие предприятия поставляют курятину, рыбу и другие продукты плохого качества, при подготовке к продаже продукция обрабатывалась химическими веществами для придания ей товарного вида и увеличения фактического веса.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен централизовать почти все государственные закупки до конца 2020 года, а ответственных за них лиц периодически проверять на полиграфе.