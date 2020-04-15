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15 апреля 2020, среда, 20:31 277 Документ
Кабмин 2020-04-15T20:32:32+03:00
Українські Новини
За неполный месяц на посту министра Уманский заработал почти 50 тыс. гривен

За неполный месяц на посту министра Уманский заработал почти 50 тыс. гривен

Надежда Комендантова
Министр, Игорь Уманский, зарплата министра, зарплата министра финансов, зарплаты в Минфине
Игорь Уманский. Фото: ForumDaily
Игорь Уманский. Фото: ForumDaily

В то время, как Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни, заработная плата бывшего министра финансов Игоря Уманского за март составила 46 тыс. гривен, его заместителей - от 18 тыс. до 114 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 87 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Уманскому в марте, составила 45 994 гривны, из них должностной оклад за фактически отработанное время - 45 994 гривны.

Зарплата первого заместителя Василия Шкуракова составила 51 935 гривен, заместителей Юрия Гелетия составила 59 992 гривны, Юрия Джигиря - 114 434 гривны, Геннадия Плиса - 60 147 гривен, Олега Мельника (назначен 18 марта, уволен 2 апреля) - 18 397 гривен, госсекретаря Константина Ващенко - 87 547 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила министром финансов Игоря Уманского, а 30 марта освободила его от выполнения обязанностей.

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