За неполный месяц на посту министра Уманский заработал почти 50 тыс. гривен

В то время, как Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни, заработная плата бывшего министра финансов Игоря Уманского за март составила 46 тыс. гривен, его заместителей - от 18 тыс. до 114 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 87 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Уманскому в марте, составила 45 994 гривны, из них должностной оклад за фактически отработанное время - 45 994 гривны.

Зарплата первого заместителя Василия Шкуракова составила 51 935 гривен, заместителей Юрия Гелетия составила 59 992 гривны, Юрия Джигиря - 114 434 гривны, Геннадия Плиса - 60 147 гривен, Олега Мельника (назначен 18 марта, уволен 2 апреля) - 18 397 гривен, госсекретаря Константина Ващенко - 87 547 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила министром финансов Игоря Уманского, а 30 марта освободила его от выполнения обязанностей.