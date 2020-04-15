Астролог рассказал, что ждет всех знаков зодиака 15 апреля

В звездопад Лириды можно загадывать желание. Считается, что если загадать желание, когда подает звезда, то оно обязательно сбудется. А подробнее о том, что советуют звезды всем знакам зодиака на среду, 15 апреля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнов ждет непростой день, но и не лишенный положительных тенденций. Представители этого знака смогут найти ответы на многие вопросы, если будут использовать в работе проверенные методы, а также опираться на интуицию. Она не подведет и подскажет, как стоит поступить.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Первая половина среды будет продуктивным периодом для работы и обещает успех во всех делах. Звезды уверяют, что в это время представители знака примут правильное решение, их действия будут продуманными и добьются своих целей. Во второй половине дня ситуация несколько изменится и Тельцы почувствуют усталость. Потому звезды советуют не планировать важные дела н аэтот период.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В первой половине среды Близнецы смогут преуспеть, решая текущие задачи. Однако могут возникать сложные моменты с окружающими, будет трудно договориться о совместных действиях. Во второй половине дня могут проявляться негативные тенденции в общении с другими людьми. Звезды советуют в этот время действовать благоразумно и не обижаться на критику.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раков ждет плодотворный день, их упорство поможет избежать многих негативных тенденций. Звезды уверяют, что в решении многих вопросов поможет обаяние и профессионализм. В делах не исключены мелкие препоны и трудности, которые возникнут именно в тот момент, когда вы не ожидаете этого. Но представители этого знака смогут с ними справиться.

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды советуют Львам действовать активно уже в первой половине дня. Период будет благоприятный для многих дел, возможны победы и достижения. Неблагоприятные тенденции усилятся ближе к вечеру. В это время не следует опускать руки, даже если что-либо пойдет не так, поддерживайте позитивное настроение, ведь это поможет справиться со всеми проблемами.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дев ждет неоднозначный день. Могут происходить разные события, которые привнесут как положительные изменения, так и озадачат, поставив в тупик. Звезды советуют представителям этого знака обдумивать каждое свое действие, ведь спешка может только навредить.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов будет благоприятный день, который подходит для решения финансовых вопросов. В течение этого периода представители этого знака смогут успешно решить все поставленные задачи. В личной жизни Весам также повезет, некоторые обстоятельства изменятся в лучшую сторону и они смогут добиться желаемого.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам среда принесет неожиданные события, из-за которых предстоит корректировать свои планы. Звезды советуют представителям этого знака не бояться импровизировать и двигаться к намеченным вершинам, несмотря ни на что.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день Стрельцам предстоит приложить немало усилий, чтобы достичь желаемого. Звезды уверяют, что не все будет складываться гладко для вас, но представители этого знака смогут держать ситуацию под контролем. Сегодня вы склонны действовать необдуманно, выдавать желаемое за действительное, что негативно отразится на решении текущих вопросов. Но в среду не следует доверять мнению со стороны и давайте обещания, если чувствуете, что не сможете их выполнить.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В среду Козерогам предстоит совмещать работу и решение личных дел. В первой половине дня ситуация будет развиваться не в их пользу. Лучше на этот период не планировать важных дел. Также звезды советуют проявляйте в этот день осторожность буквально в каждом шаге.

Водолей (20 января – 18 февраля)

День может начаться не в пользу Водолеев. Звезды уверяют, что этот период потребует крайней осторожности во всем, не планируйте важные дела на это время. А вот во второй половине дня ситуация немного прояснится.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы в среду смогут достичь успеха во многих делах. В этот день решения представителей этого знака будут правильными, им удастся выбрать верную тактику поведения и двигаться в правильном направлении. А вечер среды звезды советуют провести в кругу семьи.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба поделился астрологическим прогнозом на среду, 15 апреля.

Также к 30-летию запуска телескопа "Хаббл" NASA подарит каждому фотографию космоса, которая была сделана в день его рождения.