На Украину надвигается настоящая зима. Прогноз погоды до Пасхи

Украину атакует непогода Погрелись и хватит: синоптик предупредила украинцев о серьезном похолодании

В ближайшие дни, накануне Пасхи, украинцев ожидает сильное похолодание, снег и заморозки, пик которых придется на 14-15 апреля. К Украине приближается холодный атмосферный фронт.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Перед фронтом температура воздуха поднимается до +15...+22 градусов, а за фронтом, в Германии, северной Польше, странах Балтии едва достигает +4...+9 градусов.

Эта холодная воздушная масса придет в Украину во вторник, 14 апреля. В северных и западных областях страны, а также в Винницкой области температура воздуха резко упадет до +4...+9 градусов.

На востоке, юге и в большинстве центральных областей, по словам синоптика, еще задержится теплая погода, в течение дня ожидается +10...+17 градусов. Но вечером уже похолодает и в Черкасской области.

В то же ыремя, снижение температуры воздуха 15 апреля охватит всю Украину.

Во вторник холодный атмосферный фронт принесет с собой дожди и из-за существенного похолодания местами будет мокрый снег.

"Фронт будет перемещаться в течение суток с запада на восток Украины, поэтому восточные области он еще не успеет захватить, там - без существенных осадков", - отметила Диденко.

Ветер с южного, юго-западного поменяется на северо-западный, порывистый.

В Киеве 14 апреля ожидается резкое похолодание, температура воздуха упадет до +5...+7 градусов, пройдет дождь, вероятность мокрого снега.

Ветер в столице изменится на северо-западный, ближайшей ночью он еще будет сильным, во вторник днем стихнет, а 15 апреля вновь разгуляется.

В ночь на 15 апреля возможные заморозки -1...-3 градуса, днем холодная погода еще удержится. 16-17 апреля в Киеве потеплеет, однако в субботу и на Пасху снова ожидается похолодание. В окрестностях 17-18 апреля и в столице пройдут дожди.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут сильные заморозки: ученый рассказал, что грозит будущему урожаю фруктов и ягод.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине.