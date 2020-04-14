В Киеве от коронавируса скончался сотрудник метро, живущий на Троещине, - СМИ

В Киеве уже 11 человек скончался от коронавируса - это был работник метро. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины.

Умершему мужчине было 67 лет. Он проживал в Деснянском районе, в жилом доме на улице Бальзака (жилмассив Троещина). Погибший работал слесарем в Киевском метрополитене.

"Мужчина заболел 31 марта. У него был насморк, кашель, температура +39. Больной никуда не обращался. 7 апреля он обратился в Киевскою городскую клиническую больницу №8. Ему был поставлен диагноз – внегоспитальная пневмония, коронавирус оставался под вопросом. Быстрый тест, который сделали больному 7 апреля – оказался негативным. И только лабораторное исследование, сделанное в нашем лабораторном центре 10 апреля, подтвердило позитивный результат – Covid-19. Увы, мужчина умер 13 апреля, но мы только сегодня об этом узнали", – рассказали в центре МОЗ Украины.

Также сообщается, что мужчина не выезжал за границу, не имел контактов с теми, кто был в других странах. В семье умершего пока все здоровы, дочь мужчины работает инженером в Киевском метрополитене.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Также в отделениях интенсивной терапии хватит мест лишь на 3,5 тыс. больных коронавирусом.