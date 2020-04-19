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19 апреля 2020, воскресенье, 05:30 346
Жизнь 2020-04-19T05:30:01+03:00
Українські Новини
Пасха-2020: большая подборка поздравлений в стихах

Пасха-2020: большая подборка поздравлений в стихах

Анна Рудык
Пасха, поздравления в стихах, Пасха-2020, поздравления с Пасхой
Пасха
Пасха

Сегодня, 19 апреля, православные христиане отмечают один из самых светлых и важнейших праздников в году - Пасху, которую в этом году украинцы вынуждены отметить дома из-за карантина в связи с коронавирусом. Однако даже на расстоянии можно поднять своим близким настроение и поздравить их с Пасхой-2020 в стихах, которые собрали Українські Новини.

***

Поздравляю всех со Светлой Пасхой

И хочу сегодня пожелать

Жить в любви, согласии и ласке,

Сдерживаться, верить и прощать.

Пусть никто не будет обездолен,

Пусть не будет предан, не предаст.

Поступайте вы по Божьей воле,

И Господь за это вам воздаст.

Всех с Великой Пасхой поздравляю

И божественных желаю вам чудес.

Вот уже яичко разбиваю...

Радости всем вам. Христос воскрес!

***

Великий праздник, дар небес!

Христос Воскрес! Христос воскрес!

Повсюду колокольный звон,

Благую весть разносит он.

Пусть в мире царствует добро,

В сердцах у всех живет оно.

И в этот светлый день счастливый

Пусть души будут все красивы.

Простите всех, благословите,

Кагор пасхальный пригубите.

Пусть радость будет в доме вашем,

И от любви мир станет краше.

***

Христос воскрес! Поют колокола,

Святая Пасха к нам в дома пришла.

Любовь Всевышнего нам дарят небеса,

И ангелов мы слышим голоса.

Пусть Пасха счастье каждому несет,

Пусть вера в каждом сердце оживет.

Добра, любви на Пасху я желаю.

Христос воскрес и остается с нами.

***

С небес на землю опустилась благодать,

Настало время светлое чудес.

И главные слова пора сказать:

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Пусть праздник Светлой Пасхи Вам подарит

Частичку мира, радости, тепла,

И вера в чудо Вас не покидает,

И дом Ваш охраняют небеса!

***

Христос Воскрес! Со Светлой Пасхой!

Наполнится пусть всё вокруг добром и лаской.

Пусть счастье в каждый дом придёт,

И чудо непременно у всех произойдёт!

Пусть любовь в семье у вас живет,

А с ней здоровье, ласка и везение.

Пусть светлый праздник радость принесёт,

Всегда хорошим будет настроение.

***

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

– Христос Воскрес!

– Воістину воскрес!

***

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх вам світань!

***

Великодні дні настали –

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

Добро, мов сонце, землю обіймає.

Гімн перемоги лине із небес:

Радійте днесь! Хай серце вірить й знає –

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Радість з неба нам являє,

Паска красна десь вітає,

Радуйтеся щиро нині –

Бог дав щастя всій родині,

Бог дав радість нам з небес –

Христос воскрес!

Христос воскрес!

Співаймо, друзі,

В Великоднім колі

І Господа воскреслого молім,

Щоб обновивсь

Весною щастя й долі

Наш рідний край, наш дім.

***

Ранее Українські Новини рассказывали о том, как создать красивые и оригинальные пасхальные яйца.

Также мы писали, что символизирует паска и какое значение ей придается.

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