Пасха-2020: большая подборка поздравлений в стихах

Сегодня, 19 апреля, православные христиане отмечают один из самых светлых и важнейших праздников в году - Пасху, которую в этом году украинцы вынуждены отметить дома из-за карантина в связи с коронавирусом. Однако даже на расстоянии можно поднять своим близким настроение и поздравить их с Пасхой-2020 в стихах, которые собрали Українські Новини. *** Поздравляю всех со Светлой Пасхой И хочу сегодня пожелать Жить в любви, согласии и ласке, Сдерживаться, верить и прощать. Пусть никто не будет обездолен, Пусть не будет предан, не предаст. Поступайте вы по Божьей воле, И Господь за это вам воздаст. Всех с Великой Пасхой поздравляю И божественных желаю вам чудес. Вот уже яичко разбиваю... Радости всем вам. Христос воскрес! *** Великий праздник, дар небес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Повсюду колокольный звон, Благую весть разносит он. Пусть в мире царствует добро, В сердцах у всех живет оно. И в этот светлый день счастливый Пусть души будут все красивы. Простите всех, благословите, Кагор пасхальный пригубите. Пусть радость будет в доме вашем, И от любви мир станет краше. *** Христос воскрес! Поют колокола, Святая Пасха к нам в дома пришла. Любовь Всевышнего нам дарят небеса, И ангелов мы слышим голоса. Пусть Пасха счастье каждому несет, Пусть вера в каждом сердце оживет. Добра, любви на Пасху я желаю. Христос воскрес и остается с нами. *** С небес на землю опустилась благодать, Настало время светлое чудес. И главные слова пора сказать: Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Пусть праздник Светлой Пасхи Вам подарит Частичку мира, радости, тепла, И вера в чудо Вас не покидает, И дом Ваш охраняют небеса! *** Христос Воскрес! Со Светлой Пасхой! Наполнится пусть всё вокруг добром и лаской. Пусть счастье в каждый дом придёт, И чудо непременно у всех произойдёт! Пусть любовь в семье у вас живет, А с ней здоровье, ласка и везение. Пусть светлый праздник радость принесёт, Всегда хорошим будет настроение. *** З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю! Жити в радості й любові від душі бажаю! Запашною нехай буде Великодня Паска І до віку буде з вами світла Божа ласка! Хай Божа матір Вас охороняє, А Дух Святий здоров'я посилає. Господь дарує Ангела з небес! – Христос Воскрес! – Воістину воскрес! *** Звістка радісна лунає! Світ Ісуса величає Великоднім дзвоном, співом, Чистим серцем – повним віри, Ясних, добрих сподівань! Великодніх вам світань! *** Великодні дні настали – Люди чисті серцем стали. Радості, тепла, любові Хай прибуде в вашім домі! Добро, мов сонце, землю обіймає. Гімн перемоги лине із небес: Радійте днесь! Хай серце вірить й знає – Христос Воскрес! Воістину Воскрес! *** Радість з неба нам являє, Паска красна десь вітає, Радуйтеся щиро нині – Бог дав щастя всій родині, Бог дав радість нам з небес – Христос воскрес! Христос воскрес! Співаймо, друзі, В Великоднім колі І Господа воскреслого молім, Щоб обновивсь Весною щастя й долі Наш рідний край, наш дім. *** Ранее Українські Новини рассказывали о том, как создать красивые и оригинальные пасхальные яйца. Также мы писали, что символизирует паска и какое значение ей придается.