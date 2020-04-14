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14 апреля 2020, вторник, 14:06 863
Общество 2020-04-14T14:07:32+03:00
Українські Новини
В Киевской области коронавирусом заразились 224 человека. Где болеют в области больше всего

В Киевской области коронавирусом заразились 224 человека. Где болеют в области больше всего

Валерия Драгомирова
Киевская область, Коронавирус, карантин в Украине, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как в Украине за день почти 300 новых случаев коронавируса, количество заболевших Covid-19 в Киевской области по состоянию на утро вторника, 14 апреля, увеличилось на 8 человек до 224, умерших - на 1 человека до 7, больше всего больных в Киево-Святошинском районе - 71.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

В Киево-Святошинском районе случаи заболевания коронавирусом подтверждены в населенных пунктах Вишневое, Боярка, Лесники, Тарасовка, Гатное, Дмитровка, Кременище, Чайки, Петропавловская Борщаговка, Крюковщина, Белогородка, Капитановка, Новое, Гнатовка, Святопетровское и Софиевская Борщаговка.

Также 43 случая заболевания подтверждены в Обуховском районе (Козин, Романков, Украинка, Обухов и Красная Слободка), по 12 случаев - в Ирпене и Борисполе, 10 - в Броварах, по 7 случаев - в Белой Церкви и Буче, по 6 случаев - в Вышгороде, Броварском и Ставищенском районах, по 4 случая - в Фастове, Васильковском и Макаровском районах, по 3 случая - в Бориспольском, Белоцерковском, Бородянском, Переяслав-Хмельницком, по 2 случая - в Василькове, Кагарлыке, Переяслове, Гостомеле и Мироновском районе, по 1 случаю - в Ворзеле, Бородянке, Ставище, Коцюбинском, Рокитном, Иванкове, а также в Барышевском, Иванковском, Полесском и Рокитнянском районах.

67 из всех заболевших в Киевской области находятся на стационарном лечении и 157 - на амбулаторном (самоизоляции).

Среди заболевших 13 детей: 3 - в Козине, 2 - в Ирпене, 1 - в Лесниках, 1 - в Гатном, 1 - в Борисполе, 1 - в Обухове, 1 - в Борщаговке, 1 - в Фастове, 1 - в Броварах, 1 - в Полесском районе.

Отмечается, что 12 из заболевших - выздоровели.

Также сообщается, что в Киевской области есть подозрение на заражение коронавирусом у 738 человек, медицинское наблюдение установлено за 1 946 контактными лицами.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве вводят обязательную термометрию пассажиров транспорта на въездах в столицу. 

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