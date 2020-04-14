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14 апреля 2020, вторник, 12:49 927
Экономика 2020-04-14T12:49:01+03:00
Українські Новини
Ярославский вместе с городской властью Харькова создает Центр вирусологии в составе "Экополис ХТЗ"

Ярославский вместе с городской властью Харькова создает Центр вирусологии в составе "Экополис ХТЗ"

Татьяна Зотова
Медицина, Пандемия, Ярославский, DCH, Коронавирус, ХТЗ
Александр Ярославский Фото: DCH
Александр Ярославский Фото: DCH

В Харькове на базе инновационной деловой экосистемы "Экополис ХТЗ" Александра Ярославского, будет создан современный исследовательский вирусологический центр, который станет отправной точкой для медицинского кластера этого масштабного проекта.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил городской голова Харькова Геннадий Кернес.

"Сегодня вся мировая наука работает над поиском вакцины от коронавируса. Харьков – научная столица Украины, и 2020 год у нас - год медицины. Поэтому мы с Александром Ярославским обсудили идею создания в нашем городе мощного центра вирусологии. Ярославский готов на базе медицинского центра Харьковского тракторного завода, где сейчас создается многопрофильный технопарк Экополис ХТЗ, создать лабораторию, не имеющую аналогов в Украине. Называться она будет Экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты. Именно с нее начнется медицинский кластер Экополиса ХТЗ", - рассказал мэр Харькова.

Как отметил Кернес, город поддержит развитие исследований в сфере медицины и фармации в Экополисе ХТЗ, и подтвердит статус Харькова как научной столицы.

"Я как мэр и вся моя команда окажем всю необходимую поддержку. Вместе с Ярославским мы пригласим ведущих вирусологов, всем обеспечим, и будем создавать самые передовые препараты и вакцины - и не только против коронавируса. Харьков - это наука, Харьков - это медицина и фармация, Харьков - это высокие технологии! Так было, есть и будет!", - заявил мэр города.

В DCH Ярославского подтвердили намерение создать суперсовременный вирусологический центр, причем в сжатые сроки.

"Все, что касается здравоохранения - это высокие технологии. А, значит, изначально одно из приоритетных направлений "Экополис ХТЗ", - сообщили в пресс-службе.

Как известно, "Экополис ХТЗ" создается на базе легендарного Харьковского тракторного завода (ХТЗ), принадлежащего Александру Ярославскому. После редевелопмента территории предприятия на свободных площадях многофункциональная экосистема, включающая различные направления. 

"Экополис ХТЗ" будет состоять из индустриального парка, IT-кластера, логистического, торгового, исследовательского, образовательного и медицинского кластеров. Ярославский планирует инвестировать в "Экополис-ХТЗ" порядка $1 млрд, что даст Харькову более 10 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест. Инновационные технологии, разработанные для "Экополиса ХТЗ", позволят поднять на новый уровень стратегически важное для Украины с ее мощным агросектором производство современной тракторной техники, максимально эффективно использовать имеющийся потенциал ХТЗ для развития науки, промышленности и международных экономических связей.

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