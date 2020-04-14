В финансировании Минреинтеграции предусмотрены льготы внутренне перемещенным лицам

Верховная Рада предусмотрела финансирование Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий из государственного бюджета в 2020 году в размере 787,6 млрд гривен.

За принятие законопроекта об изменениях в государственный бюджет на 2020 год №3279-д проголосовали 249 депутатов при минимально необходимом 226, передают Українськi Новини.



При этом 121,2 млн гривен предусмотрено выделить из общего фонда госбюджета, 666,4 млн гривен – из спецфонда госбюджета.



На руководство и управление вопросами министерства предусмотрено 29,6 млн гривен.



66,5 млн гривен предусмотрены на мероприятия по защите и обеспечению прав и свобод лиц, лишенных (или которые были лишены) свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией или органами власти России по политическим мотивам, а также в связи в общественной, политической или профессиональной деятельностью, а также на мероприятия по реинтеграции населения временно оккупированных территорий.



Эти средства, в частности, предусмотрены на выплату единоразовой помощи заключенным (по 100 тыс. гривен на каждого) и выплату государственной ежемесячной стипендии им. Левка Лукьяненко (6,081 гривен на каждого).



Также предусмотрено выделить 20 млн гривен на денежную компенсацию пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, возникшей из-за вооруженной агрессии России.



485,1 млн гривен из спецфонда госбюджета (за счет гранта KfW) предусмотрено на предоставление льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам.



173,9 млн гривен из спецфонда (кредит правительства Франции) предусмотрено на реализацию проекта по поставке питьевой воды в Мариуполе (Донецкая область).



7,5 млн гривен из спецфонда предусмотрены на пилотные мероприятия по реагированию на проблемы, вызванные перемещением лиц и возвращением комбатантов.



5 млн гривен будут потрачены на противоминную деятельность и информирование населения об опасности взрывоопасных предметов.



Как сообщали Українськi Новини, в госбюджете-2020 на финансирование Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц предусмотрено 534,1 млн гривен.



В марте Кабмин разделил Минветеранов и Министерство оккупированных территорий.